Kandidát na primátora Košíc Lesňák: Polaček urobil dobre jedinú vec, aj to neskoro

Je jedným z najtvrdších kritikov súčasného košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) a chystá sa ho už na druhý pokus poraziť vo voľbách.

Súčasný mestský poslanec MILAN LESŇÁK (Za ľudí) sa pred štyrmi rokmi zviditeľnil tým, že ešte pred finálovými bránami boja o hlasy Košičanov zaradil spiatočku a venoval svoje služby inej nezávislej kandidátke Alene Bašistovej. Sľúbil, že tentokrát už nikomu nedovolí, aby sa mu zavŕtal do hlavy, a svoje úsilie dotiahne až do volebnej noci.

Vyštudovaný ekonóm odštartoval kariéru komunálneho politika pred ôsmimi rokmi ziskom postu starostu mestskej časti Košická Nová Ves. Krátko predtým ukončil svoje pôsobenie v súkromnej energetickej firme, ktorá obchodovala s elektrinou.

Mestské časti by nerušil, radšej by im pridal kompetencie na úkor mesta, nech preukážu, či je ich existencia opodstatnená. Bez ďalšieho rozšírenia plateného parkovania to podľa neho už nepôjde.

Pred štyrmi rokmi ste v priebehu predvolebnej kampane odstúpili z boja o post primátora Košíc aj s ďalšími tromi nezávislými súpermi a spoločne ste podporili ďalšiu nezávislú kandidátku Alenu Bašistovú (vtedy exSieť, teraz SNS), ktorá napokon skončila tretia. Nehrozí z vašej strany podobný scenár aj tentokrát?

- To, čo sa stalo pred štyrmi rokmi, som fakticky dementoval hneď v úvode tejto kandidatúry, teda že túto kampaň dotiahnem až do dňa volieb. To znamená, že aj 29. októbra budem stále kandidátom na primátora.

Časť verejnosti videla za týmto spojením nezávislých kandidátov snahu o odobratie hlasov neskoršiemu primátorovi Jaroslavovi Polačekovi (nezávislý s podporou stredo-pravicových politických subjektov). Vy ste zas tvrdili, že chcete zdolať vtedajšie vedenie mesta s kandidujúcim viceprimátorom Martinom Petruškom zo Smeru. Nebolo naivné očakávať, že sa vám to podarí akurát s Bašistovou, ktorá ako nezaradená poslankyňa parlamentu hlasovala pravidelne s vládnou koalíciou na čele so Smerom?

- Pristúpil som k tomuto spájaniu síl vzhľadom na okolnosti a informácie, ktoré som v tom čase mal i vzhľadom na ideály o tom, že robím dobrú vec. Bola to však chyba.

Od koho vtedy vyšla iniciatíva na spájanie?

- Keď sa preferencie nevyvíjali pre mňa priaznivo, začal som od ľudí z môjho blízkeho i širšieho okolia počúvať, že politika je umenie možného a prichádzali nápady s niekým sa spojiť, aby sme porazili týchto a nedali šancu tomuto... V tom čase, po mojom iba štvorročnom pôsobení v komunálnej politike na pozícii starostu, som ako nováčik v takomto primátorskom boji dal na zákulisné hry i také tie reči o Svätoplukových prútoch.

V našom prieskume vedie Polaček s výrazným odstupom pred Miloslavom Klímom (nezávislý) a vy ste na štvrtom mieste s asi 10-percentným ziskom hlasov. Máte nejaký vlastný prieskum, ktorý by hovoril niečo podobné alebo sa s týmto rozchádzal?

