Kandidát na primátora Košíc Klíma: Rašiho som sa pýtal, či do toho mám ísť (rozhovor)

Miloslav Klíma považuje za dvoch najlepších primátorov Košíc Rudolfa Schustera a Richarda Rašiho a organizácie EYOF-u v Košiciach by sa na rozdiel od Jaroslava Polačeka nevzdal. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Strany Hlas a Smer nepostavili v Košiciach žiadneho kandidáta na post primátora a ani nikoho nepodporujú. Nemajú záujem o druhé najväčšie mesto na Slovensku?

Odpoveď na túto otázku dáva nezávislý kandidát na primátora Košíc MILOSLAV KLÍMA (44), šéf hokejového tímu HC Košice, ktorý pracoval na košickom magistráte za primátora Richarda Rašiho (v tom čase Smer, dnes Hlas) .

Sám priznáva, že „k ľuďom z Hlasu a Smeru mám blízko“, napriek tomu sa uchádza o hlasy Košičanov ako nezávislý. V predvolebnom prieskume Korzára je zatiaľ druhý, no stráca takmer 20 percent.

Rašiho, ktorý zbieral lekárske skúsenosti u jeho otca – známeho traumatológa a športového lekára Miloslava Klímu st., považuje za jedného z najlepších primátorov Košíc.

Úvod sezóny tímu HC Košice nevyšiel. Z prvých piatich zápasov ste vyhrali iba jeden. Bolo už v klube cítiť nervozitu?

- V príprave smerovalo všetko k tomu, že túto sezónu sa bude hrať dobrý hokej. Káder vyzerá, že má svoju úroveň, tréneri sú kvalitní, no zrazu príde energetická kríza a sťahovanie do Crow arény. To určite pohlo aj chlapcami. Chvalabohu, máme za sebou úvodnú výhru a verím, že naskočíme na víťaznú vlnu.

Už ste naznačili, že úvod sezóny ovplyvnilo sťahovanie do haly na Lokomotíve s kapacitou niečo vyše tisíc divákov. Klub totiž nedokáže ufinancovať energie na tvorbu ľadovej plochy v domovskej Steel Aréne. Očakávali ste takýto vývoj?

- To, že bude energetická kríza, sa už nejaký čas vedelo. Keď som pripravoval rozpočet klubu na tento rok, počítal som s vyššími výdavkami práve na elektrickú energiu. S predstaviteľmi Steel Arény sme už boli dohodnutí, že budeme platiť viac. Rozsah toho, čo prišlo, však nikto nečakal.

Ako sa k tomuto problému postavilo súčasné vedenie mesta, konkrétne dosluhujúci primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý je vaším konkurentom v primátorských voľbách? Majú vôbec Košice nástroje, ako pomôcť?

- Musím povedať, že rokovania prebiehali zo strany mesta veľmi korektne. Primátor Polaček je aj vo vedení Steel Arény, teda v jej predstavenstve. Spolu sme sa snažili nájsť nejaké možnosti. Uvažovalo sa nad tým, že Steel Aréna sa napojí na „mestský odber elektriny“. Košice si totiž objednávajú na svoje budovy balík elektrickej energie a do neho by bola zahrnutá aj hala. Žiaľ, odber, ktorý potrebuje štadión, je taký veľký, že tam sme sa nezmestili.

Momentálne čakáme na to, že sa budú musieť ceny energie zastropovať. Či už to bude direktívne z Bruselu alebo Bratislavy. Bez toho, aby sa toto urobilo, sa budeme do „Steelky“ vracať len veľmi ťažko.

Vzťahy medzi klubom, vedením mesta a Steel Arénou sú naozaj dobré. Všetci chceme, aby sa hokej do tejto haly vrátil. „Crowka“ je iba dočasné riešenie. Platíme tam menej, ale všetci chceme hrať pred plnými tribúnami Steelky. Veľmi dobre si pamätáme, aká skvelá atmosféra bola počas minuloročného play-off, či už s Michalovcami, ale hlavne so Slovanom. V takej atmosfére hrajú aj hráči úplne iný hokej.

Fanúšikovia do Crowky ani nechodia. Má to niekoľko dôvodov, prostredie je menej komfortné – je tam dosť zima a nepomohli nám ani štyri prehry v rade na úvod sezóny.

Na začiatku svojej kampane ešte v apríli ste vyzvali Polačeka na volebný súboj. Doslova ste uviedli, že „nekandidujete proti nikomu inému, iba proti nemu“. Nepasovali ste vás oboch tak trochu predčasne do roly favoritov volieb? Pripomeniem, že adeptov na post primátora je celkovo osem.

