Nelegálny plot po 30 rokoch Penta zbúrala. Košičania žiadajú nový, mesto nesúhlasí

Chce stavať cyklotrasu, no nemá na ňu.

KOŠICE. Oplotenie okolo novostavieb v lokalite Nová Terasa sú obyvatelia bytov ochotní financovať aj z vlastného vrecka.

Privítali by aj schodisko na mestskom svahu, na tom sa však kompetentní už asi rok nevedia dohodnúť.

Pred niekoľkými mesiacmi na základe požiadavky mesta Košice odstránil developer tejto lokality z portfólia finančnej skupiny Penta oplotenie na Inoveckej ulici okolo Novej Terasy 3 smerom k átriovým domom.

Načierno postavený plot stál na hranici Starého Mesta a Terasy vyše 30 rokov.

Ľudia z tejto novej košickej lokality by ho však radi vrátili späť.

„Preberali sme to na domovej schôdzi, tak 70 percent obyvateľov chce nový plot, lebo tu chodia krížom-krážom všelijakí pochybní ľudia, prichádzajú zdola a popíjajú na ihrisku. Celé ihrisko je v súkromnom vlastníctve. Nám nevadí, keď sa prídu pohrať deti, čo tu nebývajú, ihrisko je voľné, ale aby tu večer posedávali asociáli, robili hluk a pili, tak to nie,“ sťažuje sa mladý majiteľ bytu na Inoveckej.

O vybudovaní plota aj na vlastné náklady už obyvatelia hovorili.

„Keby sa na to zložilo všetkých päť bytoviek, na jeden byt by nás to vyšlo 60 eur. Ideálne by bolo ho urobiť na starom betónovom múriku, ktorý ostal po odstránenom plote. Nový plot by bol v pôvodnom rozsahu, s bránkou na čip pre obyvateľov, čo tu bývajú.“

