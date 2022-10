Podriadení prispievajú šéfom na kampaň. Trnka potvrdil: Vyzerá to blbo

Peniaze vrátil podriadenému i Vrchota.

KOŠICE. Sú podriadenými zamestnancami významných samosprávnych politikov. A ako vyplýva z transparentných účtov, svojim šéfom prispeli na predvolebnú kampaň z vlastného vrecka nemalými čiastkami.

Vyvoláva to rôzne dohady a podozrenia, čo podriadených k takémuto kroku motivovalo.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napríklad, ak to boli ich vlastné zarobené eurá, či príspevok na kampaň nemohol byť trebárs akýmsi odvodom, resp. prejavom vďaky za to, že sa ocitli na zaujímavých postoch alebo za to, že dostali slušné odmeny z verejných zdrojov, prípadne iné výhody.

Takáto transakcia môže vykonštruovať aj špekuláciu, či naozaj išlo o ich peniaze alebo či len neslúžili ako prevodník financií z iného zdroja, ktorý má zostať zahalený.

Aj jeden z takto obdarovaných, košický župan Rastislav Trnka (nezávislý), označil finančný príspevok od svojho podriadeného za nie najšťastnejší, lebo „to vyzerá blbo“.

Protikorupčné združenie Transparency International Slovensko (TIS) v tom zas nevidí problém, ak sa rozhodol niekto poslať svojmu šéfovi peniaze na kampaň úplne dobrovoľne.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť