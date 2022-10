Župan Trnka o kauze teplomery: Urobil som chybu, ale NAKA po voľbách stíhanie zastaví (rozhovor)

KOŠICE. Pred piatimi rokmi sa prekvapujúco stal košickým županom Rastislav Trnka (38, nezávislý). Bývalého staromestského a krajského poslanca z SDKÚ a neskôr zo Siete podporila vo voľbách 2017 široká pravicová koalícia proti exprimátorovi Richardovi Rašimu (vtedy Smer, teraz Hlas).

Do nadchádzajúcich volieb ide Trnka bez podpory vládnych strán ako kandidát koalície KDH, Aliancia, Starostovia a Nezávislí kandidáti, Šanca, DS, no s veľkým sebavedomím. V septembrovom prieskume AKO mal 44 percent, druhý Juraj Sinay (nezávislý) 19, ostatní boli jednociferní.

Počas mandátu sa zviditeľnil ponukou na kúpu košických oceliarní za jedno euro aj pochybnými nákupmi teplomerov i cestárskych tatroviek. Obe kauzy rieši Národná kriminálna agentúra (NAKA) pre podozrenie z machinácií pri verejnom obstarávaní župy a jej správy ciest, ale padali aj ďalšie trestné oznámenia.

Župan sa v rozhovore vracia k teplomerom, ale i k prípadu riaditeľa úradu, ktorý sa kvôli dovolenke nechal služobným autom odviezť s rodinou z Košíc na viedenské letisko i späť. V závere kampane zintenzívňuje Trnka zverejňovanie najrôznejších vizualizácií investičných zámerov. Kedy a či vôbec sa z nich niektoré dotiahnu, nie je isté. Sľuby o fungujúcom akvaparku, skateparku či lanovke na Geravy zatiaľ nesplnil, ale tvrdí, že na všetkom sa ešte pracuje, hovorí však aj o predvolebných obštrukciách.

V rozhovore sa okrem iného dozviete: Či ešte chce ako župan kúpiť košické oceliarne

Prečo sa pred voľbami prezlieka do rôznych rolí

Či z vizualizácií na jeho facebooku aj niečo bude

Či a kedy sa okúpeme v akvaparku v Čižaticiach

Kto každý ho podporuje v kampani a čo odmieta

Aké zlyhanie predsa priznáva v kauze teplomerov

Vysvetľuje cesty do Viedne kvôli dovolenke riaditeľa

Čo vraví na spolužiačku a koho zdedil po Trebuľovi

Popri funkcii si i privyrábal a kde si kúpil pozemok

Čo je s trestnými oznámeniami a prečo ich je toľko

Čo ste si kúpili za to jedno euro, za ktoré ste chceli kúpiť U. S. Steel pred troma rokmi?

- Časť asfaltu (smiech). Investovali sme to do dopravy. Nebolo by to predsa moje euro.

Z každej strany prišli poburujúce reakcie, či už od oceliarov alebo vlády, že zosmiešňujete zamestnancov, ste cynický a ide vám len o marketing. Dodnes ste nevysvetlili, prečo ste prišli s takou „lukratívnou“ ponukou.

Predvolebné rozhovory Denník Korzár vám ponúka sériu rozhovorov s najvážnejšími kandidátmi na županov Košického a Prešovského kraja a primátorov Košíc a Prešova vo voľbách 29. októbra.

- Išlo skôr o to, že U. S. Steel aj v súčasnej dobe prepúšťa množstvo zamestnancov a investuje do fabriky menej, ako je suma odpisov. A aj preto technologicky zaostáva za konkurenciou ako napríklad voestalpine. Tým, že neinvestuje a prostriedky, ktoré tu zarobí, vyváža do materskej firmy, tá fabrika chradne.

Smerovalo to k tomu, aby sa U. S. Steel zamyslel, čo chce s touto fabrikou robiť. Pre nás tu v regióne by bolo asi lepšie, keby sa rozvíjala, inovovala, produkovala stále viac a naberala zamestnancov, nie prepúšťala. Navyše jeden taký krok už U. S. Steel urobil v Smedereve, tiež predal fabriku za euro.

Peter Kamarás, ktorý vtedy srbské ocielarne viedol, však hovoril, že to sa nedá porovnávať, lebo boli v strate, kým košická fabrika v zisku. Považoval to za žart.

- Nikdy nie je úplne taká istá situácia. Ak by prišla správna ponuka, U. S. Steel by pravdepodobne túto fabriku predal. Ale každý, kto sa zaujíma o kúpu, sa zaujíma aj o objem financií, ktoré tu musí investovať. A tým pádom ju nevedia predať, lebo každým rokom suma, ktorú treba dať do inovácií, stúpa. Každý, kto do toho vidí, vie, že fabrika by na tom mohla byť lepšie.

Už neplánujete kupovať oceliarne?

- Viac ako euro asi nedáme a tým pádom asi dlho nebude ponuka na stole.

Počas leta ste sa na podujatiach a sociálnych sieťach predstavovali v rôznych alter egách, či už ako živá socha, v kroji, rytier v brnení, s hadom okolo krku, na zipline či ako parašutista. Je to pre župana dôstojné?

- Je to uhol pohľadu.

Vy to tak cítite, alebo vám to radia kreatívci?

- Nezvyknem robiť veci tohto druhu, keď s nimi nie som stotožnený. Občas ma od toho odhovárajú, ale nakoniec si urobím po svojom.

Takže sú to vaše nápady? Vašich predchodcov (Zdenko Trebuľa zo Smeru či Rudolf Bauer z KDH - pozn. red.) si takto nevieme predstaviť.

