Profesor Sinay o spolupráci s ŠtB: Odstúpim, ak sa ozve niekto, komu som ublížil (rozhovor)

KOŠICE. Úspešná kariéra manažéra a akademika, ale aj tieň z minulosti v podobe spolupráce so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB), v ktorej bol počas bývalého režimu evidovaný ako agent.

Takto sa dá v krátkosti zhrnúť pracovný životopis profesora JURAJA SINAYA (72, nezávislý), ktorý svoju kandidatúru na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) ohlásil začiatkom septembra ako jeden z posledných adeptov.

Napriek tomu sa bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach a súčasný koordinátor vodíkových technológií na Slovensku ešte v tom istom mesiaci umiestnil v prieskume agentúry AKO na druhom mieste.

So ziskom 19 percent však zaostal za dosluhujúcim županom Rastislavom Trnkom (nezávislý) o 25 percent.

Vaše meno sa nachádza v zoznamoch ŠtB, podľa ktorých ste boli jej agentom. Viete to vysvetliť?

- Od začiatku som pôsobil ako tlmočník pri budovaní partnerských vzťahov medzi mestami Wuppertal a Košice. Keďže išlo o partnerstvo medzi východným a západným blokom, v tom čase bolo úplne normálne, že bol takýto človek pod dohľadom vtedajších orgánov Štátnej bezpečnosti. To bol hlavný dôvod, prečo o mňa javili záujem.

Moja jediná pracovná náplň bolo tlmočenie a postupom času, keď režim slabol, sa zo mňa stal poradca v rámci vzťahov medzi oboma mestami. V tom čase už odo mňa nikto nič nechcel.

Na túto diplomatickú misiu nás školili v Prahe, učili nás, ako sa máme správať. Bol na to kladený veľký dôraz o to viac, že garantmi a iniciátormi tohto partnerstva boli vtedajší ministri zahraničných vecí oboch krajín. Prebiehalo to na tej najvyššej úrovni. Ak by som bol závadová osoba, druhá strana by ma okamžite namietala.

Je známe moje vyjadrenie, ešte keď som bol rektor Technickej univerzity Košice (TUKE), že ak sa nájde niekto, komu bolo ublížené v dôsledku nejakých mojich aktivít, do piatich minút odstúpim z funkcie. Doteraz sa takýto človek nenašiel. Komukoľvek, kto by chcel do môjho zväzku nahliadnuť, sám mu ho požičiam. Tento dokument z Ústavu pamäti národa mám doma.

Čo sa v ňom píše?

