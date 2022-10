Primátor Polaček po znovuzvolení: Je tu priestor, aby som sa za niečo ospravedlnil

Remišová nemá Košice rada, vraví.

100 % Sčítaných hlasov Komunálne voľby 2022: Výsledky Košice Posledná aktualizácia o 06:36 Aktualizuj 36,8 % 20 561 Jaroslav Polaček KDH, SaS ... 21,2 % 11 849 Milan Lesňák ZA ĽUDÍ 19,1 % 10 655 Miloslav Klíma NEKA 7,7 % 4 322 Monika Kováčová NEKA 7,5 % 4 178 Štefan Lasky NEKA Zdroj dát: Štatistický úrad

KOŠICE. Úradujúci primátor Jaroslav Polaček (nezávislý s podporou KDH, SaS, Sme rodina, Nova, Aliancia, SRK, Dobrá voľba a Umiernení, OĽaNO, KÚ, Zmena zdola) presvedčivo obhájil svoj post v sobotňajších komunálnych voľbách.

Získal 36,79 percenta z 55 884 platných hlasovacích lístkov, kým pred štyrmi rokmi to bolo 43,3 percenta zo 67 438.

Zaujímavosťou je, že až vyše 6,8 percenta z odovzdaných lístkov vo voľbách primátora, na ktorých sa krúžkuje iba jedno meno, bolo neplatných.

Oproti minulým voľbám dalo Polačekovi svoj hlas o 8 596 voličov menej – 20 561. Len čiastočne to spôsobil terajší zhruba o 17 percent nižší počet platných hlasovacích lístkov, pričom úbytok jeho voličov dosiahol až takmer 30 percent.

Primátor predstúpil pred médiá po sobotňajšom uzavretí volebných miestností prvýkrát až pred 23. hodinou.

Aj keď oficiálne ešte neboli známe žiadne priebežné výsledky, už vtedy prezradil, že od svojich spolupracovníkov ich má z niekoľkých volebných okrskov. Nechcel to však zakríknuť, preto bol v prognózach zdržanlivý.

„Zatiaľ je to dobré, vyhral som tam, ale nedajú sa z toho robiť ešte žiadne závery. Je ich totiž tak málo, že je to nemerateľné. Človeka to však posilňuje. Napriek tomu priznávam, že som nervózny. Už od rána. Upokojili ma bývalí primátori, že sa za to nemusím hanbiť, lebo takto je to v poriadku.“

Veril však, že zvíťazí, veď, ako prehodil, s týmto zámerom sa postavil pred voličov.

Prvé slovo po triumfe: Sebazadosťučinenie

Okolo 1.30 hod. už zavládla v jeho volebnom štábe v Zlatom dukáte na Hlavnej ulici obrovská radosť. Podľa neoficiálnych informácií od jedného z členov volebného tímu voľby vyhral.

Spolupracovníci Polačeka najprv radostne vyobjímali a potom ho niekoľkokrát vyhodili do vzduchu.

„Sebazadosťučinenie,“ týmto slovom opísal primátor pred médiami svoje prvé pocity.

„Celé štyri roky som sa snažil pracovať čestne, transparentne. Čo ma strašne mrzí, že v kampani boli protikandidáti, ktorí nedokázali prísť s víziami a namiesto toho, aby ukazovali, aké mesto chceme, tak kričali, robili zlo, boli vulgárni,“ zhodnotil predvolebnú kampaň.

Mrzí ho to najmä s ohľadom na zamestnancov magistrátu, učiteľov i všetkých ostatných, ktorí pracujú pre mesto a spoločnosť, lebo si zaslúžia istý honor a úctu.

Poďakoval sa celému svojmu tímu i ďalším kolegom, ktorí s ním boli celé mesiace v uliciach a verili, že spolu robia správnu vec.

„Viem, že aj pre nich je ťažké, keď sa primátor rozhodne, aby veci išli transparentne a aby pravidlá platili pre všetkých. Je to veľmi náročné, lebo vždy existujú skratky. Ja ich nepripúšťam, ale chcem ďalšie štyri roky ísť čestne a transparentne aj so svojimi kolegami, ktorých mám veľmi rád. Ďakujem vám všetkým.“

Potom už staronový primátor odpovedal na novinárske otázky.

Do čoho sa pustíte v najbližších dňoch a chystáte nejaké zásadné zmeny v meste do budúcnosti?

