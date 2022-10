Porazený Sinay: Trnka by sa mal zmeniť. Neviem si predstaviť, ako vykryl masívnu kampaň

Na svoje vízie nemá peniaze, vraví.

Volebná účasť: 39,7% Voľby do VÚC 2022: Výsledky Košický kraj 51,3 % 110 362 Rastislav Trnka KDH, Szövetség ... 15,0 % 32 287 Viliam Zahorčák SMER, Sme Rodina ... 7,0 % 15 040 Róbert Suja Hlas 6,8 % 14 631 Juraj Sinay NEKA 5,5 % 11 927 Erik Ňarjaš OĽANO, NOVA ... Zdroj dát: Štatistický úrad

Získal vyše 14-tisíc hlasov, čo mu stačilo len na štvrté miesto so 6,8 percentami. JURAJA SINAYA (nezávislý) predbehol aj nominant Hlasu Róbert Suja, ktorý získal 7 percent voličských hlasov a Viliam Zahorčák (Smer) s 15 percentami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jednoznačného víťaza volieb Rastislava Trnku (nezávislý), ktorý uspel s vyše 50-percentnou podporou voličov, kritizuje za veľkú kampaň a radí mu, aby sa hneď zmenil.

S Jurajom Sinayomsme sa rozprávali počas sobotnej noci v jeho volebnom štábe.

V niektorých krajoch bolo volanie po zmene, v Košiciach došlo k obhajobe župana aj primátora. Hovorí to o tom, že ľudia sú spokojní s aktuálnymi šéfmi kraja aj mesta? Alebo skôr, že neboli iní kandidáti, ktorí by oslovili voličov?

- Pravdepodobne je to tá prvá vec, že sú spokojní s kandidátmi, ktorí tam boli. Lebo napríklad ja sám si nemyslím, že by som nemal ten potenciál osloviť ľudí. Možno nie všetkých, možno som sa v kampani nevedel k ľuďom dostatočne priblížiť, to pripúšťam.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Voľby 2022: Županom Košického samosprávneho kraja bude naďalej Trnka Čítajte

Vašou slabšou stránkou bola teda kampaň - oproti županovej masívnej? Aj toto mohlo zohrať svoju rolu?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť