Peňazí niet, reštaurácie osireli. Košickému gastru hrozil kolaps

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Pre zachovanie autenticity boli dobové články ponechané s pôvodným pravopisom.

Prepadnutie redakcie novín Kassai Ujság

V noci dňa 2. novembra asi o 2. hod. prišlo k domu redakcie a tlačiarne Kassai Ujságu v Košiciach asi 10 ľudí, ktorí žiadali o povolenie vstupu do miestností tlačiarne. Keď domovníčka nechcela im vstup dovoliť, vtrhli do tlačiarne násilne a hneď zastavili rotačku. Na to urobili prehliadku sadzby a rukopisov a keď zistili, že nie je v tlači správa, ktorú hľadali, stroje opäť pustili a odišli. Redakcia Kassai Ujságu hneď urobila udanie na polícii. Dosiaľ sa však nevie, kto boli tí návštevníci a čo v tlačiarni hľadali.

Z denníka Slovenský východ, 3.11.1922

Mŕtve mesto

Prázdne reštaurácie. Kaviarňam nejdú obchody. Košické zábavné podniky krachujú.

