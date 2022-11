Suja po volebnom debakli: Trnka silno uchopil juh Košického kraja

Volič si podľa neho vybral to, čo pozná.

Volebná účasť: 39,7% Voľby do VÚC 2022: Výsledky Košický kraj 51,3 % 110 362 Rastislav Trnka KDH, Szövetség ... 15,0 % 32 287 Viliam Zahorčák SMER, Sme Rodina ... 7,0 % 15 040 Róbert Suja Hlas 6,8 % 14 631 Juraj Sinay NEKA 5,5 % 11 927 Erik Ňarjaš OĽANO, NOVA ... Zdroj dát: Štatistický úrad

KOŠICKÝ KRAJ. O opätovne zvolenom košickom županovi Rastislavovi Trnkovi hovoril pred voľbami ako o obeti.

V politických diskusiách sa tiež voči úradujúcemu predsedovi Košického samosprávneho kraja najviac vyhradzoval, kritizoval ho a vystupoval voči nemu sebavedomo.

Keď začiatkom júna Róbert Suja (Hlas) ohlasoval svoju kampaň pri Dóme sv. Alžbety, stáli za ním desiatky ľudí z Hlasu, medzi nimi aj dvaja bývalí košickí primátori: Richard Raši a Martin Petruško (vtedy Smer, teraz Hlas).



Po jeho boku bol tiež líder tejto strany Peter Pellegrini.

Veľký kritik

Do volieb išiel Suja so sloganom „Iný kraj".

Pred košickým Dómom v júni vravel, že Trnka sa jeho súperom nestane, lebo úradujúci župan sa o obhájenie svojej pozície ani uchádzať znovu nebude.

„Nepredpokladám, že bude kandidovať, nebolo by vhodné v tejto chvíli na neho útočiť, lebo ak má štipku sebareflexie, tak sa rozhodne nekandidovať."

Keď sa Korzár Suju v predvolebnom rozhovore pýtal na najväčšie Trnkovo zlyhanie za posledných päť rokov v úrade, odpovedal, že nastúpil absolútne nepripravený.

„Snažil som sa dohľadať jeho životopis, on nerobil nič. Uvádza tam riaditeľa eseročky, spätne som si pozrel účtovné výkazy, mala nulové tržby. Bol príšerne nepripravený a čo je oveľa horšie, on nerastie. Navyše je okolo neho extrémna miera toxicity. Aj v tom zmysle, že neexistuje žiadna politická strana, ktorá by ho podporila,“ hovoril Suja o svojom veľkom súperovi.

Jeho komentár o politickej podpore sa napokon nepotvrdil. Trnka kandidoval s oporou koalície KDH, Aliancia, Starostovia a Nezávislí kandidáti, Šanca, DS.

Prehra na plnej čiare

Ak by sa aj Suja nestal županom, chcel byť v krajskom zastupiteľstve aspoň lídrom opozície.

