Osvetlenie svieti občas aj počas dňa. Košičania: Všetci máme šetriť a oni plytvajú

Vlani bol účet za lampy vyše 1,6 milióna.

KOŠICE. Vidieť zapnuté svetlá verejného osvetlenia počas denných hodín nemusí byť v rôznych košických mestských častiach raritou.

Na podobné prípady upozornilo Korzár niekoľko obyvateľov, Košičania pridávajú fotky svietiacich lámp za vidna aj na sociálnej sieti.

„Už druhý týždeň svieti niekoľko lámp pri parku na Triede SNP. Chodím tam so známymi každý deň a vždy sa nad tým pozastavím, keďže počúvame správy o zdražovaní energií a blížiacej sa energetickej kríze. Všetkým sa odporúča šetriť a tam svietia svetlá nepretržite. Po pár dňoch mi to už nedalo, veď na svietenie naprázdno sa skladáme my všetci,“ upozornila dôchodkyňa z Terasy.

Doma šetrenie, v meste plytvanie

Predtým, ako sa obrátila na našu redakciu, oslovila elektrárne, miestny úrad aj Dopravný podnik mesta Košice. Bez úspechu.

