Volvo zmení Košice ako železiarne. Mesto nie je pripravené, hovorí architekt Burák

Tisíce bytov do troch rokov? Nereálne.

Tak ako od sedemdesiatych rokov určili obraz Košíc Východoslovenské železiarne, zmení ho aj príchod švédskej automobilky Volvo. Košice však nie sú pripravené, majú územný plán spred polstoročia.

Zmení to život Košičanov, mesto sa bude rozširovať a čakajú nás obrovské zápchy, očakáva architekt MICHAL BURÁK. Verí však, že mesto príchod stoviek zahraničných manažérov obohatí a má šancu na zmenu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tvrdí, že Košice sa budú pre svoju nepripravenosť vyvíjať presne naopak, ako deklarujú. Namiesto zahusťovania sa budú rozširovať smerom von. Keď odpovede na otázku bývania nie sú už dnes, investičná výstavba sa nemôže realizovať od zajtra, hovorí o pláne radnice na tisícky nových bytov.

Podľa Buráka dnes Košice nevedia, kde a ako sa budú rozvíjať, Útvar hlavného architekta nemá vízie, len úradničí. Nárast cien stavebných materiálov stopol stavbu rodinných domov, no tie sú už pre architekta nočnou morou. Vraví, že začínajú nadšením, končia frustráciou.

V rozhovore sa okrem iného dočítate: V čom bude Volvo pre Košice ako VSŽ a v čom to bude iné

Čo signalizuje, že v Košiciach je jeden žeriav

Na aký nápor sa musia pripraviť Košice s príchodom automobilky

Prečo bol pavilón na EXPO v Dubaji totálne zlyhanie

Prečo by Košiciam pomohol metropolitný inštitút ako má Bratislava

V čom je odvážny návrh Nového mestského centra

Prečo Slováci akceptujú priemernosť ako štandard

Prečo je sídlisko posledná destinácia, kam by sa mal človek nasťahovať

Do Košíc mieri Volvo, ako je mesto pripravené na príchod veľkého investora?

- To sa pýtam aj ja. Základ takého rozvoja mesta je strategický dokument a územný plán. Mesto ho má, ale je zo sedemdesiatych rokov. Či tento územný plán reaguje na takúto veľkú investíciu, neviem, je to otáznik.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pozemky pri Valalikoch vyriešili rekordne. Volvo si ich prevezme na budúci rok Čítajte

Zjavne nereaguje, keďže je desaťročia starý.

- Príchod investora znamená veľký nápor. Je to ale dobrá vec, prirovnal by som to ku príchodu VSŽ do Košíc. Dnešné sídliská ako Furča, Ťahanovce či Jazero sú výsledkom vtedajšej industrializácie. Z dnešného pohľadu to ale nie je veľké víťazstvo. Príchod nového investora v novom tisícročí možno nebude až taký veľký vzhľadom na počet zamestnancov, ale bude veľký. Bude to znamenať Košice 2. Je tu potreba rozvoja plôch na bývanie, sociálneho zázemia, zdravotníckych zariadení, športovísk, ale hlavne dopravy.

Na VSŽ sa pozeralo s dešpektom, boli sme oceliarske mesto. Na automobilový priemysel sa nazerá ako na montážnu dielňu. Je príchod investora ako Volvo dobrou správou aj pre tých obyvateľov Košíc, ktorí tam nebudú pracovať?

Architekt Michal Burák V roku 2002 vyštudoval architektúru na Technickej univerzite v Košiciach. V rokoch 2017 a 2004 získal Cenu Dušana Jurkoviča, v roku 2012 Cenu verejnosti CE.ZA.AR. Od roku 2006 pôsobí ako autorizovaný architekt. Je aj autor projektov East Side Architecture a Mestské zásahy. Pôsobí v architektonickom štúdiu Atrium v Košiciach.

- Určite to zmení pohyb v meste. Mínusom je, že sa rozvoj bude diať pravdepodobne smerom von z centra, kde sa budú tvoriť obrovské zápchy. Veľkým plusom však je, že do mesta prídu stovky zahraničných manažérov a pracovníkov, ktorí mesto kultúrne a jazykovo obohatia. To vygeneruje dopyt aj po kultúre či gastre.

To so sebou prinesie zase ďalších investorov, ktorí jedného dňa môžu zmeniť montážnu dielňu na sofistikovanejšie mesto. Tento kolobeh ale musí začať namáhavou prácou, aby sa postupne mohol pretransformovať na prácu s vyššou hodnotou.

Na druhej strane treba povedať, že Volvo asi nebude čisto montážna dielňa, výroba elektrických áut je, čo sa týka montáže, iný level. Už to nie je o zlievaní ocele v skafandri. Myslím, že je to veľká šanca, aby sa mesto premenilo.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť