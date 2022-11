Vlakoelektrička z centra Košíc do Volva vo Valalikoch? Ako dopadli veľké plány

Vízia bola, že hybridné vlakoelektričky budú na košickej stanici z koľajníc MHD plynulo pokračovať na železničnú trať a ľudia nebudú musieť prestupovať. Dodnes je to len vízia... (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Štátne inštitúcie nesplnili za ostatných dvadsať rokov ani jeden z 22 merateľných cieľov definovaných v stratégiách smerujúcich k modernizácii hlavných národných železničných koridorov zaradených do európskeho systému TEN–T.

Ku koncu roka 2020 bola zmodernizovaná len tretina hlavných tratí za 1,6 miliardy eur a aktuálne sa pracuje na úsekoch v celkovej dĺžke 74 kilometrov.

Do roku 2030 je však potrebné modernizovať ešte 563 km tratí, pričom náklady na ich komplexnú rekonštrukciu sa odhadujú na 5,6 miliardy eur.

To je len krátky výňatok zo záverov Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

V tejto súvislosti bolo až smutne komické, ako si na takejto rozbabranej, resp. chýbajúcej výstavbe koľajovej dopravnej infraštruktúry na Slovensku niekto zmyslí, že zruší zastavovanie rýchlikov v Margecanoch.

A potom pod tlakom 11 000 petičných podpisov občanov sa „zariadi“, že rýchliky v Margecanoch predsa len zastavovať budú.

Avšak znova vyvstala smutno-smiešna otázka, kto je tým hrdinom, ktorému sa to podarilo. Občania, samospráva, župan, ministerstvo?

A pritom odpoveď by mala byť jednoduchá a mala by vyplývať zo systémového riešenia, ktoré by mali mať Železnice SR z minulosti niekde v stole.

Podľa dostupných podkladov a koncepčných strategických potrieb je totiž zastavovanie rýchlikov v Margecanoch opodstatnené.

Už aj Ivan Mikloš zareagoval na zistenie NKÚ, že na Slovensku je zatiaľ zmodernizovaný len traťový úsek od Bratislavy po Žilinu a na modernizácii železničnej stanice Žilina sa v súčasnosti pracuje. Upozornil na obrovské nenahraditeľné škody, ktoré nám týmto meškaním môžu vzniknúť.

A to sa vôbec nehovorí o tom, že nič nerobíme na organizačnej a ekonomickej reforme na železnici v príprave na očakávanú liberalizáciu dopravy na týchto nových tratiach. Odborník na dopravu Ondrej Matej sa vyjadril, že ak tieto vážne úlohy v dohľadnej budúcnosti nezvládneme, predbehnú nás nielen balkánske štáty, ale hrozí nám, že sa budeme môcť porovnávať len so štátmi Južnej Ameriky.

Modernizácia trate z Košíc do Bratislavy je nielen významnou súčasťou európskej koridorovej siete, ale aj samotných Košíc.

