Exorcista: Niekedy je lepší psychológ a psychiater, až potom riešime diabla

Čo si exorcista myslí o Harrym Potterovi?

Imrich Degro. (zdroj: archív)

Jedni vidia diabla všade, aj tam, kde nie je. Druhí zasa tvrdia, že neexistuje, že je len rozprávkovou bytosťou. Určite sa ho nemáme báť. Ak žijeme s Bohom, mal by sa diabol báť nás, hovorí IMRICH DEGRO, odborný asistent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Už dvadsať rokov je exorcistom Košickej arcidiecézy.

V rozhovore sa dočítate aj to, že Harry Potter prebúdza svet fantázie, ktorý deti potrebujú, číhajú v ňom však aj nebezpečenstvá. Ľudia sú unudení realitou a všedným životom a túžia zažiť čosi nevšedné. Aj preto sú pre nich „zlé“ sily také príťažlivé. Vyše 85 percent ľudí, ktorí vyhľadajú exorcistu, jeho služby nepotrebuje.

Patria slová o zle, zlých silách a diablovi do kázní duchovných?

- Ježiš rozposlal apoštolov, aby ohlasovali Božie kráľovstvo, aby uzdravovali chorých a vyháňali zlých duchov. Úlohou kňaza je ohlasovať a vysvetľovať Božie slovo, teda slovo, ktoré je v Biblii. Keďže Božie slovo hovorí aj o diablovi ako nepriateľovi Boha a človeka, v Evanjeliách máme napríklad zachytené, ako je Ježiš pokúšaný diablom a potom on sám vyháňa diablov, tak sa kňaz nemôže úplne vyhnúť tejto tematike.

Na kázňach by teda mali zaznievať aj témy o diablovi, ale, samozrejme, nemôžeme kázať len o ňom. Aj keď viera v diabla patrí do obsahu kresťanskej viery, nie diabol, ale Boh je centrom našej viery, nášho kresťanského života. Potrebujeme poznať taktiku a stratégiu nášho nepriateľa, diabla, aby sme vedeli, ako sa proti nemu brániť, ale úlohou kresťana nie je bojovať priamo s diablom. Jeho úlohou je plniť Božiu vôľu, vytvárať vzťah s Bohom a budovať s ním spoločenstvo. Určite by nemali byť kázne o diablovi na dennom poriadku.

Ste skôr za vysvetľovanie alebo „strašenie“? Čo je pre veriacich a neveriacich účinnejšie?

- Treba vysvetľovať, upozorňovať, určite nie zastrašovať. Platí to pre veriacich i neveriacich. Myslím si, že v prípade neveriacich je to ťažšie, lebo existenciu diabla a jeho pôsobenie môžeme dokazovať len na základe Božieho slova, veda nám neposkytne žiadne dôkazy či argumenty. Maximálne si možno prizná, že je niečo pre ňu nevysvetliteľné alebo že je to mimo jej kompetencie. Preto s neveriacimi môže byť ťažšie hovoriť o týchto témach.

Môžu byť aktivity ako napríklad vyrezávanie tekvíc, pochod v strašidelných maskách na Halloween, čarovanie Harryho Pottera, veštenie či vyvolávanie duchov podľa vás naozaj nebezpečné?

