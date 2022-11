Nebudeš lesba, kým žiješ pod mojou strechou. Aké je to byť LGBTI+ na východe?

Útok na Tepláreň dopadol na celú queer komunitu. Znamenal nárast úzkostí, dopyt rodičov po informáciách, ale aj pokus o samovraždu. Komunitné a poradenské centrum pre lesby, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo identifikované osoby v Košiciach a širokom okolí vedie ZARA KROMKOVÁ.

Narodila sa ako žena v tele muža a prešla si komplikovaným procesom tranzície. Po teroristickom útoku zorganizovala mimoriadne podporné stretnutie, na ktoré prišli ľudia zo Starej Ľubovne, Bardejova či Rožňavy. Bol to koncentrovaný smútok, beznádej a strach.

Vo vyjadrení politikov vidí prázdne reči a pripomína, že už nestačí diskutovať. Gejovia, lesby alebo transrodoví ľudia majú podľa nej na východe omnoho horšie podmienky, aj preto často radšej odchádzajú. Pochádza z veriacej rodiny zo Spišskej Novej Vsi, po jej coming oute prestala jej mama chodiť do kostola, lebo sa tam šírila nenávisť aj voči jej dieťaťu.

Byť aktívnym kresťanom a napríklad transrodovým človekom sa však podľa nej nevylučuje, aj keď cirkev proti komunite brojí už roky. Slová trnavského arcibiskupa Jána Oroscha prirovnáva k duchovným vodcom v Iráne a dúfa, že mlčiaca väčšina prehovorí.

Od teroristického útoku na Zámockej už uplynul mesiac. Aký bol pre vás?

- Mimoriadne náročný v mnohých ohľadoch. Osobne som nepoznala Juraja ani Matúša, ale Tepláreň aj Romana Samotného poznám. Ten teroristický útok bol útokom na celú LGBTI+ komunitu. Otriaslo to nami, tá bolesť rôzne prichádza aj odchádza. Ale v komunite cítim a vidíme to aj v poradni, že ľudia majú úzkosti. Boja sa viac, ako sa báli. Už to je jasný dopad, ktorý možno vidieť mesiac po útoku.

Nemyslela som si, že sa dostaneme do situácie, keď ten slovník ešte viac zhrubne a keď sa útoky začnú ešte stupňovať. Veď, povedzme si, koľko útokov bolo nahlásených od vraždy pred Teplárňou, a to sú len útoky, ktoré boli nahlásené. Potom však máme množstvo ľudí, ktorí to nechcú nahlásiť, pretože nedôverujú polícii na Slovensku.

Vráťme sa ešte k samotnému útoku. Aké boli vaše bezprostredné pocity po vražde? Šokoval vás vrahov motív?

- Absolútne ma to šokovalo. Nikdy nezabudnem na ten večer a celú noc. Zachytila som správu, že sa strieľalo na Zámockej, a snažila som sa veriť tomu, že nešlo o Tepláreň, lebo prišla informácia, že vykradli niekde blízko zlatníctvo. Podvedome som si to spojila s tým, ale potom to vyšlo najavo. A doslova som zamrzla. Začali sme si telefonovať, potrebovali sme to spracovať a niekto hneď povedal, že to bude mať extrémny a dlhodobý dopad na komunitu.

Ešte v tú noc som zachytila twitterový účet teroristu a pozerala som jeho komunikáciu. Cítila som sa ako v nejakom veľmi zlom americkom filme, že toto sa predsa nemôže diať vážne. Bolo pre mňa hlavne neuveriteľné, že po teroristickom útoku ešte o polnoci tweetoval. Nie som bezpečnostný expert, ale zdá sa mi, že ho mali zadržať skôr.

Hovorilo sa o tom, či táto vražda pohne Slovenskom podobne ako vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mení sa niečo?

- Asi je ešte veľmi skoro hodnotiť to. Nastala obrovská vlna solidarity, to je veľmi dôležité. Prišla vlna solidarity aj od niektorých ľudí, ktorí dočasne spravujú veci verejné. Najmä od prezidentky, ktorá bola pre nás ako komunitu najdôležitejšia. To sme potrebovali, počuť práve tieto slová, ktoré adresovala pani prezidentka.

Pozorujeme aj zvýšený nárast rodičov, ktorí sa zaujímajú, ako vytvoriť rešpektujúce prostredie doma pre ich deti. Je to trend, že nás vyhľadávajú aj rodičia. Prišla vlna solidarity aj zo súkromného sektora, jedným dychom chcem dodať, že zo strany politickej reprezentácie počúvam prázdne reči.

Mnohí z nich na tragédiu reagovali takým politickým slovníkom vrátane predsedu vlády, akoby mali obavu pomenovať vašu komunitu. Uverili ste im ten postoj, ktorý vysielali?

