Mama štvorčiat má 11 súrodencov, otec 5. Prvé dve bábätká im už dali domov

Najprv tajili rodine, koľko detí čakajú.

KOŠICE. Štvorčatá Sofia, Alex, Maxim a Matej sa narodili v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach v októbri.

Tím pôrodníkov gynekologicko-pôrodníckej kliniky to prekvapilo, keďže minulý rok sa narodili v nemocnici tiež štvorčatá.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prednosta kliniky Peter Urdzík vysvetľuje, že pravdepodobnosť takéhoto pôrodu je 85 na tretiu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rodičovské len 600 eur, 20 plienok denne. Aký je život so štvorčatami Čítajte

Vlani sa v košickej nemocnici narodili štvorčatá do rodiny z obce Torysa pri Sabinove. Pred nimi mali takýto pôrod v Košiciach naposledy pred 16 rokmi. Ani pred rokom, ani teraz nešlo o umelé oplodnenie.

Bábätká prišli na svet v 32. týždni a vážili od 1 150 do 1 750 gramov. S touto pôrodnou hmotnosťou putovali hneď do starostlivosti neonatológov do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach (DFN).

Dve zo štvorčiat, Sofia a Matejko, sú už doma. O Maxima a Alexa sa ešte starajú odborníci v DFN.

Keďže sa štvorčatá narodili predčasne, aby ich mohli lekári pustiť domov, musia splniť kritériá, napríklad udržať svoju telesnú teplotu v postieľke v domácom prostredí či stabilné dýchanie a činnosť srdiečka.

„Musia sa tiež vedieť najesť z prsníka alebo fľaše,“ vysvetlila Vanda Chovanová, primárka oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny.

O termíne pôrodu rozhodlo jedno bábätko

Mamičku štvorčiat začali ambulantne sledovať približne od 16. týždňa a v UNLP bola hospitalizovaná od 30. týždňa.

Podobne ako pred rokom, aj teraz sa podarilo pôrod potiahnuť až do 32. týždňa.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť