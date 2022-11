Na summite V4 v Košiciach budú hovoriť aj o Orbánovom šále s mapou veľkého Uhorska

Témou bude aj vstup severanov do NATO.

Správu budeme aktualizovať.

KOŠICE. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4) sa vo štvrtok stretli v Košiciach, kde sa koná summit v rámci slovenského predsedníctva vo V4.

Ako informoval Úrad vlády SR, rokovať budú najmä o aktuálnej situácii v Európe v súvislosti s agresiou Ruska na Ukrajine a energetickou krízou.

Do Košíc prišli všetci premiéri krajín V4.

Okrem predsedu slovenskej vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) aj český premiér Petr Fiala, maďarský premiér Viktor Orbán a predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki.

Orbánov šál aj vstup severanov do NATO

Morawiecki v súvislosti s košickým stretnutím uviedol, že Poľsko spolu s Českom a Slovenskom na ňom požiada Maďarsko, aby urýchlene ratifikovalo vstup Fínska a Švédska do NATO.

Fiala zase avizoval, že na summite sa bude hovoriť aj o šále s mapou veľkého Uhorska, s ktorým pózoval maďarský premiér, čo spôsobilo medzinárodný rozruch.

Heger daroval Orbánovi šál

Slovenský premiér Eduard Heger daroval svojmu maďarskému partnerovi Viktorovi Orbánovi šál s nápisom Slovakia.

Pred samitom V4 v Košiciach sa so šálom obidvaja aj odfotili a fotku zverejnili na sociálnych sieťach.

"Všimol som si, že Viktor Orbán má starý šál, preto som mu dnes daroval nový," zdôvodnil Heger.

Orbán sa pred pár dňami objavil so šálom s mapou veľkého Uhorska.

Pod štvrtkovú fotografiu s Hegerom napísal: "Maďar - Slovák, dvaja dobrí priatelia! V Košiciach sa začína samit V4."

Predseda maďarskej vlády spôsobil medzinárodný rozruch, keď vo videu zverejnenom na sociálnej sieti pózoval so šálom s mapou veľkého Uhorska. Rumunský rezort diplomacie i český minister zahraničných vecí Jan Lipavský označili Orbánov prejav za neprijateľný. Podobne sa vyjadrili aj ďalšie krajiny vrátane Chorvátska a Ukrajiny.

Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer k Orbánovej kauze povedal, že ju treba vnímať v kontexte udalostí.

"Keby to niekto raz za čas urobil, dokážeme to galantne prehliadnuť - s úsmevom. Toto gesto však vnímame v kontexte udalostí, ktoré sa vyvíjajú a dejú. Je to vrchol ľadovca a moment, na ktorý bolo treba reagovať," uviedol.

Veľké Uhorsko zahŕňa okrem samotného súčasného Maďarska aj časti území Srbska a Ukrajiny, ale aj časti členských krajín Európskej únie, Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska.

Dopravné obmedzenia

Rokovanie premiérov vo formáte V4 sa koná po viac než pol roku.

Na nerušený priebeh stretnutia dohliada aj polícia.

"V tejto súvislosti polícia upozorňuje účastníkov cestnej premávky na dopravné obmedzenia, s ktorými je potrebné počítať na území mesta Košice a jeho blízkeho okolia," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

