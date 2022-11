Zrazilo sa päť áut, jeden z vodičov utrpel ťažké zranenia

Nehoda sa stala v Košiciach na Hlinkovej.

KOŠICE. V Košiciach na Hlinkovej ulici došlo v stredu ráno k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo päť áut.

Jeden z vodičov sa ťažko zranil, informovala polícia na sociálnej sieti.

"Päťdesiatštyriročný muž viedol motorové vozidlo značky Škoda, pričom sa pravdepodobne nevenoval plne vedeniu auta. Narazil do pred ním stojaceho Renaultu Laguna. Po náraze renault posunulo do VW Golf, ktorý po náraze odhodilo do vozidla Renault Mégane. Ten po náraze narazil do kie," vysvetlili policajti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pri dopravnej nehode utrpel 73-ročný vodič Renaultu Laguna ťažké zranenia.

Vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.

(zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj)