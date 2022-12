Pôrodník Urdzík: Intimita pri pôrode? Nemocnice z 80. rokov na to ťažko prerobíte

Prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Peter Urdzík hovorí, že nemocničné kolosy, postavené v 80. a 90. rokoch minulého storočia, sa oveľa ťažšie prestavujú podľa súčasných požiadaviek na modernú pôrodnicu.

„Všetky staré nemocnice sú postavené ako železobetónový skelet, do ktorého sú vložené hliníkové panely. Potrebovali by sme to prerobiť tak, aby vznikali samostatné boxy a tým pádom by sme dokázali zachovať intimitu prostredia. Žiaľ, máme veľa rodičiek a často spoločné priestory, kde sú dve, tri až štyri postele pre viaceré rodičky počas prvej doby pôrodnej. Nemocnice sú takto organizované, nedokážeme to zabezpečiť,“ vysvetľuje neonatológ.

Moderné pôrodnice sa podľa odborníka robia s pôrodnými boxami, ktoré by mali byť koncipované ako samostatná jednotka s pôrodnou sálou, ale aj miestnosťou pre odpočinok, teda v podstate ako dvojizbový byt. „Rodička je na pôrod prijatá v sprievode partnera, porodí, strávi tam istý čas a odchádza domov,“ hovorí odborník v rozhovore.

Rozprávali sme sa s ním aj o pôrode štvorčiat, ktorý mali v košickej nemocnici už druhý rok za sebou.

V rozhovore sa tiež dočítate: - ako často sa v Košickom kraji rodia dvojčatá - aké ženy majú predispozície na viacnásobné počatie - prečo je na Slovensku najvyšší počet cisárskych rezov v rámci Európskej únie - prečo nemusí byť cisársky rez bezpečnejší ako spontánny pôrod

Viacpočetná gravidita

Dva roky po sebe ste mali v nemocnici pôrod štvorčiat. Čo to pre pôrodníka znamená priviesť na svet štvorčatá? Je potrebné sa na to nejako špeciálne pripravovať?

- Áno, je nevyhnutné sa na to pripraviť. Viacpočetná gravidita, najmä v prípadoch ak je plodov viac ako dva, sa zvyčajne končí plánovane elektívnym cisárskym rezom. Takýto postup volíme z viacerých dôvodov. Na jednej strane tehotnosť ukončujeme zvyčajne predčasne, okolo 32. gestačného týždňa, zároveň je vhodné plody pripraviť kortikosteroidmi pre nezrelosť pľúc. Ak plánujeme troj- či štvorčatá, ideálne je, aby pôrod prebehol v dennej zmene, v ktorej je prítomný väčší počet personálu. Pre pôrodníkov je to prakticky potom už len rutinná práca.

Ako to prebieha?

