Lekársky odborár: Za naše odhodlanie vydržať do konca môže Matovič

Vylúčil, že postup lekárov súvisí s politikou.

Hrozbu hromadných výpovedí lekárov sa podarilo odvrátiť v hodine dvanástej. Vláda a Lekárske odborové združenie (LOZ) dospeli k dohode len niekoľko dní pred odchodom dvetisíc lekárov z nemocníc. Tí stiahnu výpovede hneď, ako si štát splní svoju časť dohody.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kým minister financií Igor Matovič (OĽaNO) prirovnal postup lekárskych odborárov k únosu dieťaťa za „výpalné“, podpredseda LOZ v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach (UNLP) MARTIN PAULO hovoril o víťazstve v prospech pacienta.

Odborár, ktorý ešte pred rokom a pol sedel vo vedení univerzitnej nemocnice, sa pokúsil vysvetliť, prečo prišlo toto razantné ultimátum zo strany odborov v súčasnej zložitej situácii. Politikárčenie odmietol. Zhovárali sme sa s ním krátko potom, ako vláda a lekárske odbory dospeli k dohode.

Rokovať o nej mal zdravotnícky výbor parlamentu. Ale pred predstavením tohto návrhu z výboru odišli opoziční poslanci s vysvetlením, že ho nedostali dopredu. Výbor tak nebol uznášaniaschopný. Zasadnutie výboru tak bude pokračovať v stredu na poludnie.

Parlament potom musí prijať zákon, ktorý lekárom zvýši platy. Podpísať ho musí aj prezidentka Zuzana Čaputová. To všetko sa musí stihnúť do stredy večera 30. novembra. Ak nie, vo štvrtok 1. decembra vstupujú výpovede do platnosti.

V rozhovore sa okrem iného dočítate Čo by pre východné Slovensko znamenal odchod lekárov

Prečo sú pre lekárov výpovede jediným možným riešením

Prečo lekári prišli so svojimi požiadavkami teraz

Aký súvis má s ultimátom lekárov politika

Aké nesystémové riešenia v zdravotníckom sektore zaviedol Igor Matovič

Prečo zdravotníctvo nezachráni tlieskanie ľudí na balkónoch

Kto bude víťazom sporu medzi lekármi a vládou

Celkovo podalo výpovede viac ako dvetisíc nemocničných lekárov. Koľko bolo z košických pracovísk?

- V UNLP Košice podalo výpovede 220 lekárov. Celkovo je v tejto nemocnici okolo 800 až 900 lekárov. Tie čísla sú rôzne, pretože nemocnica zamestnáva okrem ľudí s plnými úväzkami i lekárov, ktorí sú napríklad zamestnancami Lekárskej fakulty (LF) Univerzity P. J. Šafárika. Teda okrem toho, že sa podieľajú na vykonávaní zdravotníckej starostlivosti, zabezpečujú aj výuku študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ale i ošetrovateľstva. Napríklad časť doktorandov z LF má len minimálny úväzok. Čiže nemocnica má zhruba 600 celých úväzkov lekárov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lekársky odborár z Košíc: Nejde nám o platy, chceme zabrániť personálnemu kolapsu Čítajte

Výpovede podávali aj lekári v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Celkovo ich bolo 66. No v prípade výpovedí nejde len o počty ale aj o štruktúru lekárov, ktorí sa rozhodli zapojiť. Väčšinou sa pridávali lekári, ktorí sú dlhodobo najviac vyťažovaní a frustrovaní. To sú ľudia pracujúci v tých najakútnejších odboroch. Čiže sú to anesteziológovia, úrazoví chirurgovia, neurochirurgovia, ortopédi, bežní chirurgovia, či urológovia alebo neurológovia a internisti. Na týchto lekárov je nápor práce najväčší.

Ak by došlo k tomu, že by lekári skutočne odišli, čo by to znamenalo pre pacienta na východnom Slovensku?

- Keď si zoberieme napríklad neurochirurgické pracovisko UNLP, je to jediné takéto zariadenie na východ od Banskej Bystrice. Na tomto pracovisku dalo výpovede 100 percent lekárov, ale aj zdravotných sestier. Čiže ak by došlo k naplneniu výpovedí, tak by na tomto pracovisku úplne skolaboval systém poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 02:37 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa