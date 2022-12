Už búrajú 40-ročné schody košického magistrátu. Nové budú zelené z eurofondov

Štúdiu nerobili, bezbariérovosť neriešia.

KOŠICE. Ťažké stavebné stroje sa v uplynulých dňoch zahryzli do hlavného schodiska vedúceho na Magistrát mesta Košice.

Búrajú veľké betónové schody, ktoré vedú k hlavnému vchodu radnice.

Schodisko cez eurofondový ekologický projekt zrekonštruujú na tzv. zelené aj s oddychovou zónou či dažďovou záhradou, zelené majú byť aj niektoré steny i strechy magistrátu.

Priestor je opáskovaný a robotníci aj pomocou automobilového žeriavu odstraňujú ťažké kusy betónu.

Viacerí okoloidúci ľudia si chcú cestu skrátiť a na neďalekú poštu prejdú tak, že podlezú pásku označujúcu stavenisko.

Robotníci ich na to síce upozorňujú, nie každý si však dá povedať.

Košičania: Trvalo im to roky

Obyvatelia Košíc, ktorých sme zastihli v okolí, kvitujú, že sa so starým a neestetickým schodiskom konečne niečo robí.

„Práve pozerám, že konečne tie schody robia. Na magistrát síce často nechodím, ale nevyzerali najlepšie. Kedysi som tu pracovala a nachodila sa po nich. To muselo trvať toľké roky? Mohli by byť aj bezbariérové, azda na to mysleli. Pre matky s deťmi by to bolo vhodné, nie je predsa mysliteľné, aby sme sa namáhali s kočíkmi, keď chceme niečo mestu uhradiť či nahlásiť,“ povedala nám Dagmar.

František bol taktiež prekvapený, že schody búrajú.

Chodieva okolo takmer 30 rokov a na pohľad na schodisko si už zvykol.

„Možno to bolo kedysi myslené ako majestátny vstup do budovy, v dnešnej dobe je však už nedôstojný, nezaujímavý a sivý. Najvyšší čas, že sa rozhodli niečo urobiť. Sám som zvedavý, ako budú vyzerať. Možno znížia aj sklon, aby neboli také strmé. To by hlavne starší ľudia privítali,“ uviedol František.

Slivenská: Mali diskutovať s verejnosťou

Nová, po nedávnych voľbách zvolená predsedníčka komisie životného prostredia pri košickom zastupiteľstve, poslankyňa Zuzana Slivenská (nezávislá, Košický klub) vraví, že mnohé rozhodnutia mesta nie sú konzultované s odborníkmi.

„Evidujem aj ponosy, že sa v tejto súvislosti nekomunikovalo s ľuďmi, pre ktorých to má byť urobené. Teda s verejnosťou," komentuje projekt rekonštrukcie schodov.

