Košický závod Volvo plánuje zamestnať viac ľudí, ako pôvodne sľuboval

Začiatkom leta ohlásila švédska automobilka Volvo príchod miliardovej investície na východ Slovenska. Pri Košiciach chce dať prácu tisíckam ľudí a v priebehu niekoľkých rokov vyrábať 250-tisíc elektromobilov ročne. O tom, ako projekt napreduje a či v ňom nastali nejaké zmeny, hovoril riaditeľ Volvo Car Košice BJÖRN HELLDÉN.

Ako hodnotíte tempo výstavby závodu, ide všetko podľa plánu?

- Veci idú podľa plánu. Máme dobrú spoluprácu s rôznymi orgánmi a zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o povoľovacie a výberové konania. Dúfame, že to bude pokračovať a vďaka úzkej spolupráci budú môcť prvé autá značky Volvo opustiť košický závod v roku 2026. Je ale veľmi dôležité, aby boli k dispozícii zdroje a pokračoval otvorený dialóg.

Ako by ste zhodnotili podporu zo strany slovenskej vlády a samospráv?

- Dostávame veľmi dobrú podporu a pochopenie zo všetkých úrovní. Všetci, s ktorými sme spolupracovali, boli veľmi profesionálni a snažia sa urobiť všetko, čo je potrebné, aby sa tento projekt zrealizoval.

Zmenilo sa niečo na prvotných informáciách o výške investície a potenciálnom počte zamestnancov?

- Nie, žiadne zmeny. Naším cieľom je rýchlo zaviesť tri zmeny, čo znamená, že pri prevádzke závodu na maximálnu kapacitu a výrobe 250-tisíc áut ročne by sme zamestnali viac ako 3 300 ľudí. To by znamenalo viac zamestnancov, ako sme v skutočnosti takpovediac sľúbili.

Aký by teda bol celkový počet zamestnancov v plnej prevádzke?

- Bude to v rozmedzí 4 500 až 5 000. Hovoríme o 1 500 zamestnancoch na jednu zmenu.

Posledné mesiace je témou číslo jedna konflikt na Ukrajine. Ovplyvnil nejakým spôsobom vaše plány?

- Nie, ako som už povedal, ideme podľa pôvodného plánu. Pozorne sledujeme situáciu na Ukrajine, najmä jej ekonomické dopady. Realitou je energetická kríza a máme infláciu, ktorá eskaluje, takže samozrejme, tieto faktory musíme brať do úvahy. Po veciach, ako sú transformátory či rozvodne, ktoré boli zničené na Ukrajine, je aktuálne veľký dopyt. Aj na toto musíme myslieť a musíme zadávať objednávky oveľa skôr, ako by sme to robili normálne.

Volvo plánuje na Slovensku vyrábať 250-tisíc elektromobilov ročne. Čo je podľa vás momentálne najväčšia výzva v elektromobilite vo svete?

- Jednou je samozrejme zmena pohľadu na auto. Musíme si osvojiť nové návyky, pokiaľ ide o to, ako môžeme nabíjať svoje auto, a potom je tu aj pripojenie k infraštruktúre. Ďalej je to udržateľnosť, ako sa staráme o batérie, ako ich recyklujeme, ako ich čo najlepšie využívať trvalo udržateľným spôsobom. Myslím si, že je to výzva pre celý svet, ale som si istý, že ju zvládneme.

