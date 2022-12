Pediatrička: Po covide nastala zmena, deti sú viac choré. Často sa aj vracajú

Denne má 55 až 85 detí plus telefonáty.

Zmena, ktorá po covide nastala, je, že deti sú viac choré, hovorí pediatrička BEÁTA NEMČOKOVÁ. „Izolácia a vyučovanie z domu sa prejavili zníženou reaktivitou imunitného systému každého z nás." Zaujímavé pritom je, že deti, ktoré mali vážnejšie prejavy rozvinutého covid ochorenia, potom podľa nej nie sú tak často choré ako tie, ktoré mali slabšie príznaky.

Pediatrička tiež vraví, že sa často stretáva aj s opätovným príchodom chorých detí do ambulancií. „U detí sa vyvíja imunita do 15 rokov, a preto sú častejšie choré ako dospelí. Navyše o sliznice sa treba starať. Je potrebné ich udržiavať zvlhčené, pretože je to prvá bariéra pri vstupe mikroorganizmov do tela.“

Podľa detskej lekárky to dosiahneme aj dostatkom tekutín či správnou stravou s obsahom zeleniny a ovocia. „Keď sa toto v rámci prevencie nedeje, tak je úplne normálne, že sa na choré sliznice nalepia vírusy, baktérie a iné mikroorganizmy.“

Rozprávali sme sa aj o tom: Prečo je v súčasnosti viac detí chorých

Ktoré nie úplne bežné ochorenie zaznamenáva

Ako prebieha atypický zápal pľúc

Prečo sa práca v ambulancii od pandémie zmenila

Aké sú súčasné prejavy covidu u detí

Ako dlho môžu u detí pretrvávať po covide únava a malátnosť

Tohtoročná sezóna respiračných ochorení je prvá za posledné tri roky bez nosenia rúšok a respirátorov v hromadnej doprave či v obchodoch. Aká je v súčasnosti situácia vo vašej ambulancii?

- Ešte v ambulancii nemáme nejaké masívne množstvá chrípkových ochorení. Samozrejme, v iných regiónoch to môže byť úplne inak. Pozorujeme však veľké množstvo respiračných ochorení vírusového aj bakteriálneho pôvodu.

O aké konkrétne ochorenia ide?

- Keďže deti ešte nemajú úplne vyvinutý imunitný systém, sú veľmi náchylné na takzvané chrípke podobné ochorenia. Tento týždeň som zaznamenala tiež RS vírusové ochorenia (vírus s vysokou schopnosťou napádať bunky sliznice dýchacích ciest a spôsobovať akútne infekcie dýchacích ciest, pozn. red.), ktoré sú sprevádzané horúčkou, schvátenosťou, záchvatovým, dráždivým, suchým kašľom. Deti majú pri RS vírusových ochoreniach aj problémy s dýchaním, môže byť prítomné až lapanie po dychu, niekedy omodrávanie pier.

Je to u detí v tomto ročnom období bežné ochorenie?

