Záhradky končia, výstavbu stopla kauza Petruš. Starosta o predchodkyni: Zrazu otočila

KOŠICE. Košickí mestskí poslanci budú už štvrtýkrát v tomto roku rozhodovať o zmenách pravidiel pre výstavbu v Myslave.

Prvýkrát rokovali o územnom pláne zóny v marci.

Košický parlament ho síce schválil, no radnica čoskoro prišla na to, že niekto do materiálu zasiahol.

Poslanci totiž na stôl nedostali materiál, ktorý odobril okresný úrad, ale pozmenenú verziu.

Namiesto zbúrania kolaudácia

Kuriózne je, že rozdiel medzi nimi je len v trojmilimetrovej čiarke. Ale práve tá je v tomto prípade zásadná.

Pri zmene územného plánu v marci totiž nenápadne prešlo zrušenie stavebnej čiary medzi prístupovou cestou a garážou pri dome bývalého šéfa kancelárie vtedajšieho primátora Richarda Rašiho (vtedy Smer, teraz Hlas) Martina Petruša.

A vďaka tejto chybe by si mohol svoj dom po rokoch zlegalizovať.

„Z môjho pohľadu tam padla posledná vec, ktorá bránila kolaudácii,“ vyjadril sa Petruš.



Pritom stavebný úrad mesta Košice mu v minulosti nariadil odstrániť jeho čiernu stavbu, on sa však odvolal a verdikt ešte nepadol.

Exstarostka bránila Petruša

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) pre chybu ohlásil interné vyšetrovanie a avizoval trestné oznámenie.

