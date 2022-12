Kňaz Allan Tomáš: Ukrajinci sú bez tepla či základných potrieb. A my plytváme potravinami

Verme, že budúci rok bude lepšie.

Mladý utečenec a ťažký onkologický pacient mu daroval všetko, čo mal. Dekan – farár Farnosti sv. Alžbety v Košiciach ALLAN TOMÁŠ, hovorí, ako sa vnútorne pripraviť na vianočné sviatky a vedieť sa podeliť aj s málom, aby nás smutný obraz na našich sídliskách po sviatkoch znova neusvedčil z plytvania.

Tohoročné sviatky v našich domácnostiach pripravujeme v dobe rekordného zdražovania potravín, energií a nákladov na život. Ako si aj napriek týmto okolnostiam zachovať radostnú myseľ?

- Skúsme sa sústrediť na pravú podstatu Vianoc, ktorá tkvie v tom, že Boh prichádza na svet, aby s nami prežíval naše životné dobrodružstvo. Ako prvý poznal, čo je chudoba, nazaretská rodina tvrdo pocítila nedostatok. Boh sa narodil v najchudobnejšej maštali. On vie, čo žijeme, a aj možno v obmedzených podmienkach sa mu snažme priblížiť aj počas týchto Vianoc.

Adventné stíšenie sa a zahĺbenie do seba väčšinou zahŕňa skôr myseľ ako telo. No mnohí musia, najmä teraz, keď prípravy vrcholia, utíšiť aj svoje chute na veľké nákupy. Podľa čoho by sme mali rozlišovať, čo si dopriať a čo už je zbytočné?

- Myslím, že tieto Vianoce všetci prežívane v duchu vojnového konfliktu na Ukrajine. Sledujúc túto drámu utrpenia vieme, že mnohé domácnosti sú bez tepla, základných potrieb pre život. Povedomie toho všetkého by mohlo pomôcť aj nám uskromniť sa a spomenúť si, ako to neraz vyzerá na našich sídliskách po skončení Vianoc, koľko plytváme potravinami. Životný štandard, ktorý sme žili, je naozaj veľmi vysoký a vieme žiť šťastne, aj keď budeme skromnejší.

Zaviedli ste aj na fare nejaké opatrenia na šetrenie napríklad energiami alebo kúrením?

- Áno. Priestory, ktoré nevyužívame každý deň, iba temperujeme, začali sme využívať šetriace žiarovky a vo verejných priestoroch sme namontovali fotobunky.

Osobitnou kategóriou sú darčeky. Dospelí sa s uskromnením ešte vedia vyrovnať, no ako to vysvetliť deťom? Akou formou im podať, že si pod stromčekom nájdu možno len dva darčeky a kopu vecí, ako to možno bolo po iné roky?

