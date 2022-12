Slováci sú rozmaznaní, prekurujú izby. Prečo platia veľa za teplo a čo robia zle?

Kradnúť teplo z bytu suseda nie je fér.

Až 40 percent spotreby energie v Európe sa využije na vykurovanie, chladenie a prevádzku budov, v ktorých žijeme a pracujeme. Zdražovanie energií je dôvodom navyše, prečo by sme sa mali zaoberať ich šetrením.

Ktoré spôsoby výroby a dodávky energie sú výhodnejšie a ktoré menej, skúmajú akademici v laboratóriách Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Viac porozprával docent FRANTIŠEK VRANAY (56), ktorý prezradil aj to, kedy fólia za radiátorom pomáha a akými zmenami sa dá na kúrení najviac ušetriť.

V rozhovore sa dozviete aj odpovede na otázky: Čím sa dá najlacnejšie a najekologickejšie vykurovať?

Ako vidí situáciu s Ruskom ako dodávateľom plynu?

Čo človek môže ovplyvniť sám vo svojej domácnosti?

Akých chýb sa najčastejšie dopúšťame pri vykurovaní?

Čo s nami urobí vydýchaný vzduch, keď nevetráme?

Akými zmenami sa dá najviac ušetriť na vykurovaní?

Oplatí sa odpájať zariadenia zo zásuvky, nepoužívať stand-by režim a dať za stenu radiátora fóliu?

Je v poriadku, že niektorí ľudia v bytovke v snahe ušetriť vôbec nekúria a kradnú teplo susedom?

Energie na Slovensku tvoria až okolo 10 percent výdavkov domácností, čo je najviac spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Čím je to?

- V prvom rade ide o to, akú máme kúpnu silu, teda priemerné platy. Pokiaľ domácnosti investujú viac ako 10 % svojich výdavkov do energií, prípadne ak viac ako 40 % príjmov tvoria náklady na bývanie, považujeme to podľa nepísaných pravidiel za limit energetickej chudoby. U nás je významný podiel takýchto domácností.

Druhý fakt je cena energií, ktoré sú na Slovensku dosť rozkolísané. Sú miesta, kde sa využíva energia z odpadového tepla, napríklad pri jadrových elektrárňach, alebo geotermálna energia, tam sú ceny priaznivé. Nepriaznivé je to vo väčších mestách - je to v zásade nejaký centralizovaný zdroj, či už na báze plynu, alebo plynu a uhlia. Na Slovensku kúrime väčšinou zemným plynom, ktorý ovplyvňuje cenu tepla.

Tretím faktom je asi naozaj naša rozmaznanosť a zvyk prekurovať priestory.

Čím kúria v zahraničí, že to majú lacnejšie?

- Napríklad Rakúšania sa dosť intenzívne zaoberajú vykurovaním drevom a v Poľsku prevažuje vykurovanie uhlím. Poliaci mali dosť široký priemysel postavený na uhlí, takisto si vyrábali z uhlia elektrickú energiu, čo síce znamená nižšie ceny, ale je to veľká záťaž pre životné prostredie. A v Európe je snaha tieto zdroje vytesniť a nahradiť niečím modernejším a zelenším. Rozmach tepelných čerpadiel v iných krajinách s vyšším podielom ako na Slovensku tiež zabezpečuje prijateľnú cenu za teplo a chlad.

Čím sa dá najlacnejšie a najekologickejšie vykurovať?

