Vymetači Smeru a EEI podali návrh na registráciu Košickej strany. Palce im drží aj Trnka

Politická situácia je smutná, vravia.

KOŠICE. Trojica bývalých aktivistov, ktorí za čias vlády Smeru v Košiciach bojovali proti parkovaciemu systému v réžii súkromnej firmy EEI, informovala, že na Ministerstve vnútra SR oficiálne odovzdala v utorok návrh na registráciu nového politického subjektu – Košickej strany.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súčasťou potrebnej dokumentácie boli aj hárky s podpismi 11 707 ľudí, ktorí potvrdili podporu jej vzniku. Zákon o politických stranách a hnutiach požaduje predloženie zoznamu minimálne s 10-tisíc podpismi občanov, ktorí dovŕšili 15 rokov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Známych politikov nahradia v Košiciach nové tváre i aktivisti Čítajte

Strojný: Sme historicky prví s vyzbieranými podpismi

„Znamená to veľa nielen pre nás, ale aj pre Košice. Pravdepodobne budeme mať historicky prvú mestskú stranu v Košiciach s poctivo vyzbieranými podpismi. Nejaké subjekty tu pôsobili aj predtým, ale vznikli premenovaním iných strán. My sme nešli žiadnymi skratkami a podarilo sa to vyzbierať vďaka podpore obyvateľov nášho mesta. Sme už overení ľudia s jasnou minulosťou a výsledkami,“ okomentoval pre Korzár podanie návrhu jeden zo zakladajúcich členov Košickej strany Ladislav Strojný (nezávislý), po nedávnych komunálnych voľbách už bývalý mestský poslanec.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť