Odhalili pašovanie zbraní z Viedne do Maďarska. Vydávali ich za potraviny

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Pre zachovanie autenticity boli dobové články ponechané s pôvodným pravopisom.

Košická veľžupa vstúpila do života

Novoročná inštalácia v župnom dome.

Dnes vstúpila do života veľká župa košická. Z poverenia ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sa dnes dostavil do sídla novej veľkej župy ministerský odborový radca Dr. Štefan Benko, aby odovzdal Košickej veľžupe majetok bývalých žúp šarišskej, zemplínskej, abauj-turňanskej a časti župy spišskej, ktorý na základe administratívnej reformy v zmysle príslušného zákona prešiel 1. januára tohto roka do vlastníctva štátu. Tento majetok bude venovaný svojmu pôvodnému účelu v prospech obyvateľstva veľkej košickej župy.

Za prítomnosti úradníkov bývalých žúp odborový radca Dr. Benko v krátkosti objasnil účel a význam svojho poslania. Župan Dr. Ruman vo svojej odpovedi zdôraznil, význam dňa 1. januára 1923, ktorým vstupuje do života nová reforma verejnej správy.

Podľa nového rozdelenia má Slovensko 6 žúp a 79 okresov. Spolu bolo zrušených 11 županských a 20 slúžnovských úradov. Rozdelenie Košickej župy na okresy je nasledovné: Košice, Moldava, Prešov, Bardiov, Sabinov, Vyšný Svidník, Giraltovce, Sečovce, Kráľovský Chlumec, Veľké Kapušany, Sobrance, Humenné, Medzi Laborce, Snina, Gelnica.

Denník Slovenský východ, 3. a 4. január 1923

Súkromné stavebné aktivity obídu Košice aj v tomto roku

