Projekt niesol nálepku kontroverzný. Tretina športoviska v Košiciach je hotová

Stavebné práce načas utíchli.

Aktuálne na stavenisku nevidieť žiadnych robotníkov ani stavebné mechanizmy.Po prázdninách sa opäť pustia do práce. (Zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Takmer tretina stavebných prác na Národnom tréningovom centre (NZC) na Popradskej ulici v Košiciach je dokončená.

S jeho výstavbou sa začalo v júni, koniec by mali stavbári hlásiť v závere roka 2023.

Posledný kontrolný deň v tomto roku na stavbe ukázal, že práce bežia bez závažnejších komplikácií.

„Zo začiatku sa niektorým obyvateľom nepozdávalo zvýšené množstvo prachu a hluku, ktoré súviselo so zemnými prácami, no spolu so zhotoviteľom sme okamžite uskutočnili nápravu,“ uviedol viceprimátor mesta Košice Marcel Gibóda.

Ten je zároveň člen Predstavenstva NTC Košice a.s..

Stavebné prázdniny

V uplynulých šiestich mesiacoch sa stabilizovalo podložie, urobili sa prekládky existujúcich inžinierskych objektov, nosné železobetónové konštrukcie, železobetónové konštrukcie oporných múrov.

Postavené tiež boli základové konštrukcie oplotenia vonkajších ihrísk a hlavného objektu, rozvody inžinierskych sietí a napojenia na verejné inžinierske siete.

Aktuálne na stavenisku nevidieť žiadnych robotníkov ani stavebné mechanizmy.

Opätovné spustenie stavebných prác je podľa radnice naplánované po skončení zimných prázdnin.

