Realitný trh narazil na realitu. Ceny bytov v Košiciach výrazne klesli

KOŠICE. Metropola východného Slovenska zaznamenala podľa výsledkov štúdie Deloitte Property Index 2022 najvyšší medziročný nárast cien nehnuteľností spomedzi všetkých európskych miest.

Jej výsledky boli zverejnené v auguste a spomínajú rast na úrovni 38,2 percenta.

Situácia na realitnom trhu v Košiciach sa však po období prudkého rastu obrátila.

Kým začiatkom roka 2022 sa dal kúpiť bežný rekonštruovaný trojizbový byt na niektorom z košických sídlisk od 190-tisíc do 210-tisíc, v decembri to bolo o zhruba 15 percent menej.

Majiteľ: Nepomohla ani 20-tisícová zľava

O zmenách vývoja na realitnom trhu sa mal možnosť presvedčiť Košičan Karol, ktorý sa od júna snaží predať svoj trojizbový byt v širšom centre.

„Kvôli pracovným povinnostiam sa zdržujem skoro výlučne v hlavnom meste. Byt na sídlisku Kuzmányho som doteraz prenajímal, no rozhodol som sa ho predať a kúpiť si byt v Bratislave, kde žijem v prenajatom byte. Komplikácie pri predaji som popravde neočakával,“ naznačil Karol.

Po konzultáciách s jeho realitným maklérom sa dohodli, že sa nehnuteľnosť v pôvodnom stave pokúsia predať za 190-tisíc.

„Nemyslím si, že by šlo o cenu, ktorá by bola pre túto lokalitu neprimeraná. Naopak, v bytovke sa pár mesiacov predtým predal porovnateľný byt za zhruba rovnakú sumu. Od júna do Vianoc však boli u mňa na obhliadke iba štyria ľudia a to sme v septembri znížili cenu na 170-tisíc. Nepomohla ani zmena realitky,“ opisuje vlastník bytu.

Čuri: Ceny padli o 15 percent

Ochladenie na trhu s nehnuteľnosťami nám potvrdili viacerí košickí realitní makléri.

Tí sa zhodujú, že po znížení záujmu zo strany kupujúcich reagoval trh do týchto chvíľ prepadom cien o zhruba 15 percent.

