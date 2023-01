Staromešťanom zobrali kontajnery. Kazia imidž centra Košíc, vraví vicestarosta

Je to začiatok, mestská časť chce pokračovať.

Kontajnerovisko na Vodnej a Štefánikovej vítalo aj turistov prichádzajúcich do Kunsthalle. (Zdroj: FB/Staré Mesto)

KOŠICE. Spolu 90 domácností na Vodnej ulici v košickom Starom Meste zostalo od pondelka 2. januára bez kontajnerov na odpad.

Smeti majú vynášať v presne určených časoch vo vreciach pred vchod.

Mestská časť chce rovnakým spôsobom odstrániť aj ostatné kontajneroviská z ulíc v historickom centre.

Problém s odpadovými košmi obsypanými smeťami v centre mesta sa tiahne už celé mesiace.

Mestská časť vyzvala vlastníkov bytov, aby kontajnery stiahli do podjazdov svojich brán najneskôr do konca roka. Tí to odmietli.

Miestna samospráva preto požiadala magistrát o odvoz štyroch kontajnerov, čo Kosit začiatkom týždňa aj urobil.

Vicestarosta: Budeme pokračovať, kazí to imidž

Starosta Starého Mesta Igor Petrovčik (nezávislý) hovorí, že majú výhradné právo určovať miesto pre kontajneroviská.

Podotýka, že v historickom centre môžu byť nádoby s objemom 1100 litrov len vo dvoroch.

„Inak platí vrecový zber odpadu podľa osobitných pravidiel."

Vicestarosta Vladimír Eperješi (nezávislý) zdôrazňuje, že odstránenie tohto typu kontajnerov z historického centra na Vodnej ulici je len začiatkom.

