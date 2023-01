Pacienti košickej nemocnice sa dočkali vynovených priestorov. Obnovou prešli tri kliniky

Vynovená je infektológia aj interné.

KOŠICE. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice začali od leta 2022 s rekonštrukciou a modernizáciou viacerých medicínskych pracovísk.

Po jednotke intenzívnej starostlivosti I. chirurgickej kliniky či po rekonštrukcii na Neonatologickom oddelení na Tr. SNP 1 intenzívne pracovali na ďalších troch projektoch.

Informovala o tom hovorkyňa UNLP Košice Monika Krišková.

„Do konca roka sme stihli ešte tri väčšie obnovy našich medicínskych pracovísk, ktoré prinesú výrazné zlepšenie lôžkových priestorov pre našich pacientov a ponúkajú kvalitnejšie pracovné podmienky pre zdravotníkov,“ uviedol riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košická nemocnica obnovuje štyri ambulancie v poliklinickej časti Čítajte

Obnova za plnej prevádzky

Ešte pred Vianocami sa podarilo ukončiť rekonštrukciu a uviesť znovu do prevádzky lôžkovú časť I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) na Tr. SNP 1, ktorá sa realizovala za plnej prevádzky kliniky v náhradných priestoroch.

Rovnako za plnej prevádzky obnovili lôžkovú časť priestorov IV. internej kliniky na Rastislavovej 43, ktorá patrí k najstarším objektom nemocnice.

„Vnútornú rekonštrukciu časti priestorov sme stihli aj na ďalšej z najvyťaženejších kliník pandemického obdobia, kde je aj v súčasnosti najviac pacientov s ochorením covid-19, na Klinike infektológie a cestovnej medicíny na Rastislavovej 43,“ uviedol Beňa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košická nemocnica chystá modernú novostavbu aj revolučné zmeny Čítajte

Čakali na uvoľnenie po pandémii

Na klinike anestéziológie čakali na rekonštrukciu počas celého pandemického obdobia.

„Keďže na Rastislavovej 43 bolo červené kovidové pracovisko, naša klinika slúžila tzv. bielej, teda nekovidovej medicíne. Boli sme vždy plne vyťažení a naši zdravotníci neustále v pohotovosti. Riešili sme všetky ostatné nekovidové zdravotné stavy pacientov. V tom čase preto nebolo možné rekonštruovať kliniku,“ hovorí prednosta I. KAIM UNLP a UPJŠ LF Jozef Firment.

S inštaláciou klimatizačnej jednotky s vyšším stupňom filtrácie vzduchu pre posteľovú časť kliniky sa na streche podnože monobloku začalo v októbri.

Na pôvodných troch izbách boli odstránené staré kovovo-sklenené priečky oddeľujúce pacientov.

Vznikol tak jeden ucelený priestor. Zlikvidovali sa staré parapety, radiátory, aj staré chladiace jednotky spod okien.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najvyššiu budovu Košíc zrekonštruujú. Nemocnica prezradila, ako chce šetriť Čítajte

Pôvodne to mali byť len rozvody

Rozsiahlou zmenou prešla aj časť priestorov na IV. internej klinike v areáli na Rastislavovej 43. Za tri mesiace sa podarilo zrekonštruovať tunajšie lôžkové oddelenie pre mužov.

Ide pritom o jeden z najstarších objektov UNLP, ktorý má už takmer storočnú históriu.

Primárne plánovali rekonštruovať len elektrické vedenie. Na klinike boli počas dvoch rokov hospitalizovaní pacientov s covid-19 v ťažkých stavoch, tí však neraz potrebujú na dýchanie špeciálne high flow prístroje.

„Pôvodné elektrické rozvody na prvom poschodí by to však už nedokázali utiahnuť, preto bola rekonštrukcia nevyhnutná. Sme však radi, že neostalo len pri rozvodoch, ale podarilo sa zrekonštruovať celý priestor v tomto krídle,“ uviedla zástupkyňa prednostu Lucia Kizeková.

Zároveň sa podarilo napojiť na oddelení kyslík ku každému lôžku a ku každej posteli pribudol aj samostatný germicídny žiarič.

Priestory majú aj novú podlahu, keďže ide o historický objekt, musela byť položená v súlade s požiadavkami pamiatkového ústavu.

Obnovili kúpeľne aj vymaľovali

Na druhom poschodí kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde sa nachádza oddelenie vzdušných nákaz, kompletne obnovili kúpeľne a toalety, a tiež čistiace miestnosti.

Celé poschodie bolo nanovo vymaľované.

Na tejto klinike sú vybudované pohodlné bunky so samostatnými kuchynkami a sociálnym zariadením, spolu ich je šesť s 25 lôžkami pre pacientov vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti.

S obnovami chcú pokračovať

Vedenie UNLP plánuje v naštartovanej obnove medicínskych pracovísk pokračovať aj v roku 2023.

„Budeme sa snažiť získať financie z viacerých zdrojov a celkom iste sa budeme uchádzať aj o financie z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť univerzitné nemocnice vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR tesne pred Vianocami. Na investičných projektoch, ktoré by sme vďaka nim chceli financovať, intenzívne pracujeme, tak, aby sme ich do jari predložili na posúdenie rezortu a následne mohli čo najskôr realizovať,“ dodal Beňa.