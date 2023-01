Nie sme tupé ovce, dosť bolo chaosu a zloby, reagujú na politickú situáciu Košičania

Nová vláda by už nemala byť len o hasení.

KOŠICE. Na súčasnú politickú situáciu na Slovensku, na decembrové vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO), na možné predčasné parlamentné voľby, ale aj na prípadné vymenovanie novej vlády sme sa tentoraz v rubrike Košický barometer pýtali známych osobností z Košíc z rôznych sfér života - školstva, ekonomiky, športu i umenia.

V ankete odpovedali: Michal Cehlár, dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity Košice

Marián Christenko, generálny riaditeľ Kositu

Dušan Trnka, prezident FC Košice

Erika Kandráčová, manželka hudobníka Ondreja Kandráča

Veronika Rabada, speváčka a herečka

- Vláda nie je inštitúcia, je to činnosť. Činnosť premyslená, kompetentná, cieľavedomá. Vladárstvo má mať jasný cieľ, harmonogram, financie a kontrolu. Každý z nás má zodpovednosť. Vladári by ju mali mať tiež tak, ako ju má každý občan.

Očakávam predčasné parlamentné voľby vždy, keď sa vládnutie prestane vykonávať. Bezpodmienečne. Nová vláda by už nemala byť o hasení, a to ešte nekompetentnom, my nie sme tupé ovce. Nech nám povedia, čím je Slovensko, čo prorozvojové máme pripravené, ako a kedy to budeme realizovať. Ak to nebude ľudský, mozgový potenciál Slovenska, tak jej nebudem veriť.

Marián Christenko, generálny riaditeľ Kositu

- Politickú situáciu viem posúdiť iba cez optiku odvetvia, v ktorom pracujem, to znamená spracovanie odpadov. A cítim, že v tejto oblasti sa aktuálna politická garnitúra vyčerpala.

Riadiť odvetvie bez odborných znalostí a odmietať počúvať ľudí, ktorí celý život pracujú v oblasti spracovania odpadov, je trúfalosť. Ale hádať sa s nimi o odborných riešeniach z pozície moci namiesto dialógu je úplne cez čiaru. Výsledkom je legislatívny chaos, keď sa mnohé zákony prijímali intuitívne bez dopadových štúdií a dlhodobých predikcií vývoja.

