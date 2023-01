Vláda pripravila Košice o 31 miliónov eur, musíme drasticky šetriť, tvrdí mesto

Na finančnej komisii chystajú rozpočet.

KOŠICE. Slovenská vláda pripravila Košice pre schválený rodinný balíček a ďalšie legislatívne zmeny o 31 miliónov eur, preto bude mesto musieť drasticky šetriť a prijímať úsporné opatrenia, tvrdí košický magistrát.

Šetrenie sa dotkne aj množstva a kvality služieb, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom, alebo výšky dotácií na kultúru a šport.

Rozpočet Košíc na tento rok budú pre viaceré stále nevyjasnené otázky na príjmovej a výdavkovej strane schvaľovať poslanci až v polovici marca, vysvetľuje mestská radnica.

Schodok rozpočtu by bol 114 miliónov eur

Na základe dohody košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý s podporou stredo-pravicovej koalície) a šéfa finančnej komisie Romana Matoušeka (Košický klub) môžu poslanci každý pondelok v priebehu januára a februára postupne diskutovať o každej časti chystaného rozpočtu na tento rok.

Obaja deklarujú, že im záleží, aby v rámci možností prijali čo najlepší rozpočet.

Riaditeľ magistrátu Marcel Čop skonštatoval, že ak by do rozpočtu zapracovali všetky požiadavky odborných referátov magistrátu a mestských podnikov týkajúce sa napríklad riešenia investičného dlhu, schodok rozpočtu by dosiahol 114 miliónov eur, čo podľa zákona nemôže nastať.

