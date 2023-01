Jeden retardér nestačí, aj do protismeru treba. Taký sme národ, vraví starosta

Vodiči spomaľovače šikovne obchádzajú.

KOŠICE, VAJKOVCE. Pokojné aprílové dopoludnie, náhle uprostred križovatky v obci Vajkovce v okrese Košice-okolie do seba prudko vrážajú dve vozidlá.

V tesnej blízkosti ženy, ktorá sa práve venuje verejnej zeleni a vzápätí už beží k posádkam.

Po nehode ostávajú na ceste dve desivo zdemolované autá.

Obe šoférovali mladí ľudia, ktorí tesne prekročili dvadsať rokov a obaja sa pri nehode zranili.

Nedal prednosť

Mladej žene musel pomôcť záchranársky vrtuľník a umiestnili ju na umelú pľúcnu ventiláciu.

Polícia uviedla, že vodič škody šoféroval po ceste v smere od obce Budimír do obce Chrastné a pri prejazde križovatkou nedal prednosť vozidlu značky Kia.

V závere roka pribudol pred touto križovatkou vo Vajkovciach retardér.

Je však na celej šírke vozovky, čo niektorí vodiči kritizujú.

„Je v oboch smeroch, aj keď logika mi to neberie, keďže jedným smerom sa tá križovatka opúšťa. To, že prejdem z Chrastného cez križovatku a desať metrov za ňou pôjdem cez 'hop čup', logika nikde, lebo spomaľovač je len pred úradom, od Chrastného nie,“ kritizuje jeden z vodičov na sociálnej sieti.

Starosta: Leteli sedemdesiatkou

Podľa niektorých motoristov by úplne stačil spomaľovač od dediny v smere na križovatku a nik by ho ani neobchádzal, keďže je to už veľmi blízko križovatky.

„Spomaľovač za križovatkou je nielen hlúposť, ale aj nebezpečná hlúposť. Lebo neumožňuje križovatku opustiť čo najskôr, ale núti vodiča v nej spomaľovať,“ vysvetľujú kritici.

