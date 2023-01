Košický dopravný podnik škrtá električkové spoje. Po nich prídu autobusové

Zmeny začnú platiť od soboty 21. januára.

KOŠICE. Od soboty 21.januára dôjde k úpravám cestovných poriadkov električkových liniek R.

Zároveň bude v úseku Staničné námestie – OC Optima premávať linka č. 5 v posilnenom intervale.

Chystané zmeny na linkách R avizoval už pred niekoľkými dňami v rozhovore pre Korzár riaditeľ riadenia dopravy a člen predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK ) Roman Danko.

„Ešte v priebehu januára chystáme obmedzenia spojov na električkových linkách R do U. S. Steelu. Budeme to ešte verejnosti podrobne komunikovať, ale v zásade pôjde aj o to, že bežné linky, ktoré nejazdia na pracovné zmeny, ukončia premávku v pracovných dňoch po 16. hodine a cez voľné dni nebudú jazdiť vôbec,“ naznačil Danko Korzáru.

Súvisiaci článok Košický dopravný podnik musí škrtať spoje, hrozí vracanie desiatok miliónov z eurofondov Čítajte

Čo sa mení

Teraz už DPMK zverejnil konkrétnosti.

