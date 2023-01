Počasie komplikuje dopravu na východe. Pod Tatrami vrazilo auto do sypača

Pre dažde platí niekoľko výstrah pred povodňami.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hasiči v Košickom kraji vo štvrtok evidujú zásahy v súvislosti s dažďom aj snehovými zrážkami.

Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová s tým, že zatiaľ absolvovali viac ako 20 výjazdov spojených s počasím.

"V súvislosti so snehom sa najviac zasahuje v okresoch Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice-okolie. Väčšina prípadov je k popadaným stromom," uviedla.

Za najnáročnejší označila zásah v smere z Košíc na Jahodnú, kde hasiči zasahujú už tri hodiny.

"Nachádza sa tam na viacerých úsekoch väčšie množstvo popadaných, nalomených stromov," spresnila.

„Cestári sa počas celého dňa snažia udržať prejazdný cestný úsek na Jahodnej. Situáciu komplikuje najmä mokrý sneh, ktorý láme konáre stromov. Cesta bolo počas dňa niekoľkokrát neprejazdná, pričom zasahovať museli aj hasiči,“ konštatoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Samospráva prosí motoristov, aby na danom úseku zvýšili pozornosť, v ideálnom prípade ak nemusia, aby ním vôbec neprechádzali.

„Mesto v piatok ráno v spolupráci s Mestskými lesmi Košice začne s výrubom nebezpečných stromov. Situáciu na Jahodnej budeme aktualizovať,“ dodal Tokarčík vo štvrtok podvečer.

Čo sa týka dažďa, doposiaľ zaznamenali hasiči celkovo tri výjazdy, a to v Košiciach v podchode pri budove katastrálneho úradu, ale aj v Moldave nad Bodvou a v Sečovciach.

Hasiči pomáhajú najmä vodičom

Silné sneženie a miestami aj vietor spôsobujú vo štvrtok popoludní v okrese Poprad problémy na cestách.

Nepriaznivé poveternostné podmienky sa podpísali aj pod zvýšený počet výjazdov hasičov v Prešovskom kraji. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdil, že zhruba od poludnia mali už 12 výjazdov.

"Išlo o výjazdy v okresoch Poprad, Prešov, Humenné, Stará Ľubovňa a Kežmarok. Väčšina sa týkala popadaných stromov, resp. prekážok na cestách. Mali sme aj dve nehody autobusov, v jednom prípade sa zrazil autobus a dodávka v blízkosti Štrbského Plesa a v druhom zišiel autobus z cesty pri obci Batizovce, okres Poprad," priblížil operačný dôstojník.

Dodal, že všetky udalosti sa zaobišli bez zranení, najviac ich bolo v tatranskom a podtatranskom regióne.

Auto narazilo do sypača

Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský uviedol, že všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, výnimkou je cesta medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami.

"Tam narazilo auto do nášho sypača, takže je to tam neprejazdné. Inak by sa nám darilo situáciu udržať stabilnú, problémy nám však robia najmä nezodpovední vodiči, ktorí sa ponáhľajú a potom nám vytvárajú prekážku na cestách," skonštatoval Polomský.

Dodal, že v teréne sú všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia cesty upraviť. Apeloval na vodičov, aby spomalili a zbytočne neriskovali.

Výstraha pred povodňami

Najvyšší, tretí stupeň výstrahy platí v okrese Trebišov pre tok Roňava aj v okrese Košice-okolie pre tok Hornád.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Druhý stupeň výstrahy vyhlásil SHMÚ pre okresy Košice-okolie (Bodva), Svidník, Humenné, Michalovce a Sobrance.

Riziko povodne je aj v okresoch Rožňava, Košice a Prešov. Taktiež v okresoch Bardejov, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou a Trebišov bez Roňavy. Momentálne tam platí prvý stupeň výstrahy.

Meteorológovia varujú aj pred tvorbou poľadovice na celom Slovensku. Výstraha prvého stupňa platí pre všetky kraje od štvrtka večera až do piatka (20. 1.) rána.