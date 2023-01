V Prešove vznikla špeciálna komisia pre jednu voličku. Väčšinu dňa bude bez práce

Referendum zatiaľ prebieha pokojne.

KOŠICE, PREŠOV. Všetky hlasovacie miestnosti v okresoch Prešov a Košice otvorili načas, úvod sobotňajšieho referenda bol bez komplikácií.

Potvrdila to predsedníčka okresnej volebnej komisie v Prešove Ivana Roháčová s tým, že v prešovskom okrese sa v sobotu hlasuje v 220 okrskoch.

V Košiciach účasť nie je vysoká

"Nemáme hlásené žiadne problémy, zatiaľ je absolútne pokojný priebeh referenda. Všetkých 165 klasických okrskov v okrese sa otvorilo načas. Máme aj štyri špeciálne okrsky, kde volia voliči v karanténe či izolácii," priblížila zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Košiciach Blanka Sándorová.

Dodala, že priebeh referenda je pokojný a účasť zatiaľ nie je vysoká.

V Košiciach v sobotu zasadajú aj volebné komisie v štyroch špeciálnych volebných okrskoch, a to v mestskej časti Košice - Sever, v mestskej časti Košice - Západ, v mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov a v mestskej časti Košice - Juh.

Počas dňa sa členovia komisie chystajú aj do terénu na kontrolu jednotlivých okrskov.

V Prešove sa volí aj poštou

V Prešove otvorili všetkých 66 volebných miestností a bez problémov začali pracovať všetky okrskové komisie.

Vytvorený je aj špeciálny 67. volebný okrsok, ktorý je určený pre ľudí s ochorením covid-19.

Na využitie tejto voľby sa však prihlásil iba jediný občan. V okrese Sabinov špeciálnu komisiu ani nevytvorili.

"Zapísaných máme 68 782 voličov, vydali sme 329 hlasovacích preukazov a z voľby poštou zo zahraničia sa nám vrátilo sedem obálok, pričom na začiatku požiadalo 15 ľudí o voľbu poštou," uviedol koordinátor referenda v Prešove Jozef Smetana.

Okrem toho mali v Prešove aj 171 žiadostí o prenosnú volebnú schránku, požiadať o ňu môžu obyvatelia aj počas referendového dňa.

Komisia pre jedného

O voľbu do špeciálnej prenosnej volebnej urny pre ľudí s ochorením covid-19 bolo treba požiadať do piatka 12.00.

V Prešove tak urobil iba jeden záujemca, ktorého navštívila po telefonickej dohode hneď ráno dvojica členov špeciálnej volebnej komisie.

„Dopravili sme sa na miesto špeciálnym prideleným vozidlom. Nevošli sme ale štandardne, ako sa zvykne chodiť do bytu, tentokrát sme ostali pred bytom. Samozrejme, aj my, aj volička, sme museli mať rúška a splniť všetky hygienické predpisy, ktoré si tento úkon vyžadoval. Voličke sme dali lístok, ktorý vyplnila a vhodila do prenosnej referendovej schránky. Tým sme svoju činnosť ukončili,“ uviedol člen špeciálnej volebnej komisie Svorad Herdický.

Vybrali si to sami

Okrsok špeciálnej volebnej komisie pre okres Prešov sídli na Základnej škole Šrobárova.

Komisia má sedem členov a zapisovateľa. Počas dňa však bude prakticky bez práce.

„My sme si to, dá sa povedať, vybrali. Vedeli sme, do čoho ideme a že budeme chodiť za voličmi, a nie oni za nami. Vedeli sme tiež, že tu budeme mať viac času, ktorý si zatiaľ krátime vzájomným rozprávaním a poznávaním sa,“ prezradila predsedníčka špeciálnej volebnej komisie Máriá Hudáková.

Ako dodala, špeciálnu volebnú schránku otvoria až o 22. hodine.

„Vyhodnotíme voľbu, podpíšeme zápisnicu a budeme ju elektronicky posielať na úrad. Následne uzatvoríme a ukončíme voľby a naša práca sa skončí,“ povedala Hudáková.

Od hygienikov mali menný zoznam

Ako uviedol zapisovateľ mestskej volebnej komisie v Prešove Jozef Smetana, od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva dostali zoznam ľudí, ktorým bola nariadená karanténa v súvislosti s ochorením covid-19.

„Celkovo na ňom bolo 13 ľudí, právo zúčastniť sa referenda si z nich uplatnil jeden volič, ktorý o tom informoval Okresný úrad zriaďujúci špeciálnu komisiu. Ostatní majú prekážku vo výkone volebného práva a nemôžu si teda uplatniť volebné právo ani fyzickou účasťou, ani prostredníctvom bežnej prenosnej schránky,“ poznamenal Smetana s tým, že v predchádzajúcich spojených voľbách špeciálnu volebnú schránku využili v meste dvaja voliči s ochorením covid-19.

Zapisovateľ okresnej volebnej komisie v Prešove Branislav Mačieta dodal, že v okresoch Prešov a Sabinov prejavilo v októbri záujem zúčastniť sa spojených volieb spolu 49 ľudí v karanténe pre toto ochorenie.

Teraz to bol za oba okresy iba spomínaný jediný občan, preto špeciálnu komisiu pre okres Sabinov napokon vôbec nevytvorili.

Pokojný priebeh pokračuje

V okresoch Prešov a Sabinov sa môže sobotňajšieho referenda zúčastniť zhruba 190-tisíc občanov, zapísaných vo voličských zoznamoch.

Odpovedajú na otázku, či súhlasia, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR.

V oboch okresoch je vytvorených celkovo 222 riadnych a jeden špeciálny okrsok. „Referendum prebieha pokojne,“ skonštatoval po jedenástej hodine Mičieta.

O referende 2023 Na Slovensku sa v sobotu ráno začalo deviate referendum v histórii samostatnej SR. Týka sa zmeny Ústavy SR. Hlasovacie miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz. Občania sa môžu s otázkami na referendum obrátiť na infolinku ministerstva vnútra na číslach 02/48592317 a 02/48592312. V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie". Odpovedať bude na otázku, či súhlasí s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Volič môže hlasovať aj inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý vopred požiadal. Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Hlasovať v referende môžu aj ľudia v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia covid-19, ak o to vopred požiadali. Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. (TASR)