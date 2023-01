Akcia Kuriér odhalila pašerákov tabaku. Pribudli ďalšie obvinenia a dve väzby

Za mrežami je už šesť ľudí.

KOŠICE, GEMER. Kriminálny úrad Finančnej správy (FS) odhalil vlani v Košickom a Banskobystrickom kraji organizovanú skupinu pašerákov a spracovateľov tabaku.

Koncom októbra zrealizoval akciu s názvom Kuriér.

Zasahoval na viacerých miestach, kde vykonal domové prehliadky a zadržal sedem osôb. Išlo o piatich Slovákov a dvoch občanov Poľska.

Obvinení boli zo zločinu porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a prečinu nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.

Piati obvinení skončili vo väzbe a keďže ďalšie vyšetrovanie odhalilo nové fakty, pribudli ďalšie obvinenia i dva návrhy na väzobné stíhanie.

V piatok o nich rozhodoval Okresný súd Košice II.

Tabak vozili z Maďarska

Podľa záverov vyšetrovania FS bola vlani v máji vytvorená organizovaná skupina najmenej siedmich osôb, ktorá profitovala na pašovaní tabaku.

Zo Slovenska išlo o Michala L. (32), Štefana G. (56), Róberta S. (34) a jeho brata Dalibora S. (22), všetkých z Jelšavy v okrese Revúca a Ľudovíta L. (62) z Plešivca v okrese Rožňava.

Členmi skupiny boli aj Piotr S. (52) a Krysztof P. (47) z Poľska.

Úlohy mali rozdelené tak, že Piotr zabezpečoval tabak z Maďarska, ktorý bol pôvodne určený pre spoločnosti v Košiciach, Púchove a Žiline. Tabak vozil do haly v objekte v košickej mestskej časti Krásna.

Tam piati členovia skupiny tabak narezali na elektrickej rezačke, navážili a naplnili do igelitových vriec. Tie potom odviezli do Jelšavy alebo do Plešivca, odkiaľ tovar putoval koncovým odberateľom.

FS mala zdokumentované dva prevozy v septembri a jeden októbrový. Pri štvrtom koncom októbra už v Krásnej zasiahla a 2 100 kilogramov tabaku zhabala.

Približne 500 kilogramov sa potom našlo aj v Jelšave. Tiež 1 200 cigariet značky Marlboro bez platných kolkov a nepodarky kusových cigariet značky My Fair.

Škoda vo forme úniku na spotrebnej dani z tabaku bola vyčíslená na vyše 200-tisíc eur.

Maximálne osem rokov

