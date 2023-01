Kotol pre Košice stál 115 miliónov. Svetová špička vytvorí spálením odpadu viac tepla

Zásobí asi 10 000 domácností.

Výroba tepla a elektrickej energie dnes na Slovensku dopláca na extrémne vysoké ceny dovážaných fosílnych palív. Hľadanie alternatív je preto v súčasnosti prioritou. Košice by v budúcnosti mohli využívať na vykurovanie bytov a domov aj geotermálnu energiu. Ešte väčšie očakávania sú v súvislosti s modernizáciou Zariadenia na energetické zhodnotenie odpadov (ZEVO) spoločnosti KOSIT. Toto zariadenie už dnes vykuruje niekoľko tisíc košických domácností. O perspektívach nahradenia fosílnych palív energiou z odpadu sme sa pozhovárali s JURAJOM SLAFKOVSKÝM, riaditeľom pre energetiku spoločnosti KOSIT, a. s.

Ako dnes vyzerá energetická bilancia ZEVO Košice?

- Veľmi sľubne. V minulom roku sme spracovali v našom zariadení takmer 120-tisíc ton nerecyklovateľného odpadu a vyrobili sme z neho 50 816 MWh tepla. Približne rovnakú bilanciu by sme chceli udržať aj v tomto roku. To znamená., že teplom a teplou úžitkovou vodou sme zásobovali vyše 4 000 košických domácností.

Celkovo 4000 domácností. Akým percentom sa KOSIT podieľa na zásobovaní tepla Košíc?

- Na celkových dodávkach objemu tepla pre Košice je to približne 7 percent. Po celkovej modernizácii nášho zariadenia chceme toto percento zvýšiť nad 10 percent.

Koľko by mala modernizácia stáť a čo si pod zvýšením dodávok tepla nad 10 percent majú Košičania predstaviť v praxi?

- Spoločnosť KOSIT sa rozhodla investovať do nového kotla 115 miliónov eur približne pred rokom a pol. Podľa použitých technológií to bude svetová špička, ktorá dokáže oveľa efektívnejšie spracovať odpad a tým aj dodať väčší objem tepla. Vďaka modernizácii budeme schopní o niekoľko rokov dodávať do systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) viac ako 100 000 MWh tepla ročne pre približne 10 000 domácností v Košiciach.

Košičanov momentálne v súvislosti s energiami asi najviac trápi rast ich cien. Za akú cenu dodávate teplo v súčasnosti, aký vývoj cien prognózujete do budúcnosti?

- Kým priemerná cena tepla na Slovensku predstavovala v minulom roku 75 eur/MWh, spoločnosť KOSIT dodávala košickej teplárni v roku 2022 teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu len za 24,87 eura/MWh. V súvislosti s vysokou infláciou a pokynmi regulačných úradov sme museli upraviť cenu tepla na tento rok za 1 MWh na 36,24 eura. Stále sme však hlboko pod plynom, štiepkou alebo inými zdrojmi tepla. Naša cena na tento rok predstavuje 31 percent z priemernej regulovanej ceny tepla pre domácnosti na Slovensku. To je naozaj bezkonkurenčne nízka cena.

Tretinová cena oproti iným dodávateľom tepla by sa mala prejaviť aj v konečnej cene pre spotrebiteľa?

- O tom nerozhodujeme my, teplo vyrábame, ale nie sme distribútor pre konečného spotrebiteľa. To je úloha distribučných spoločností, v prípade Košíc je to aj spoločnosť MH Teplárenský holding, a. s., v minulosti známe ako TEKO. Tým pádom do tvorby konečnej ceny pre spotrebiteľa nevieme zasiahnuť.

Ako sú na tom Košice s cenami dodávaného tepla v porovnaní s inými krajskými mestami?

- Na Slovensku sú v prevádzke dve zariadenia ZEVO. V Bratislave a Košiciach. Bratislavské ZEVO sa do systému CZT pripojilo iba nedávno a košické ZEVO dodáva teplo do systému už niekoľko rokov. Ostatné krajské mestá vykurujú predovšetkým fosílnymi palivami, najmä zemným plynom. Prípadne kombináciou plynu s obnoviteľnými zdrojmi energie. V každom prípade, cena dodávaného tepla zo ZEVO do systému CZT Košice je jedna z najnižších na Slovensku.

Ako technicky funguje výroba tepla z odpadu?

- Teplo vyprodukované pri zhodnocovaní odpadov sa využíva na pohon turbíny a výrobu elektrickej energie, zároveň zohrieva vodu, ktorú čerpadlami vháňame do systému CZT.

Akým pomerom vyrába ZEVO elektrickú energiu a teplo?

- To je veľmi individuálne, pretože to je ovplyvnené výlučne ročným obdobím a poveternostnými podmienkami. Je logické, že v lete, keď sa byty nevykurujú, má prioritu výroba elektrickej energie pred dodávkami tepla. A v zime naopak. Na rovinu treba povedať, že ZEVO je v tomto oveľa stabilnejšie ako iné obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú závislé na tom, či svieti slnko alebo fúka vietor. My sme schopní dodávať teplo a elektrickú energiu kontinuálne bez výkyvov. Jediné, čo nás obmedzuje, sú technické odstávky, ktoré musíme robiť pravidelne.

Verejná diskusia sa už niekoľko rokov uberá práve smerom k nahradeniu fosílnych zdrojov tepla tzv. obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE). Je reálne, aby Košice v budúcnosti využívali na vykurovanie iba OZE? V akom časovom horizonte a v akej podobe je to realistické ?

- Bohužiaľ, slabinou solárnych panelov a veterných elektrární je, ako som už spomínal to, že nie sú schopné v plnej miere zabezpečiť stabilné dodávky elektrickej energie alebo tepla. Keď nesvieti slnko a nefúka vietor, tak sa energia nevyrába. ZEVO ako stabilný dodávateľ energie je výborný základ. V kombinácii s plánovanou výrobou tepla z geotermálnej energie a ďalšími obnoviteľnými zdrojmi energie by Košice mohli znížiť pri centrálnom vykurovaní objem používaných fosílnych palív na polovicu. Odhadujem do 10 rokov. Pri dnešnej spotrebe a klimatickom pásme, v ktorom sa mesto nachádza, však nie je celkom reálne vyrábať energiu iba z alternatívnych zdrojov.