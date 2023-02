Tanečník stvárnil legendu baletu. Po stopách umelca pátral vo Viedni i Paríži

Sólista z Viedne hosťuje v Košiciach.

Po "tanečníkovi storočia“ Vladimírovi Malakhovovi hosťovala v košickom baletnom súbore ďalšia veľká hviezda. V titulnej postave inscenácie Nureyev, autorského tandemu Ondrej Šoth a Zuzana Mistríková, sa tentokrát predstavil dlhoročný prvý sólista Viedenského štátneho baletu ROMAN LAZÍK. Rodák z Bratislavy v rozhovore prezradil aj to, že do Košíc sa vždy rád vracia nielen preto, že sa tu pred dvoma desaťročiami zaľúbil. S inscenáciou, ktorú v Štátnom divadle Košice predviedli v posledný januárový piatok, sa v sobotu 4. februára predstavili aj na javisku Slovenského národného divadla.

Košice boli jednou z prvých zastávok v začiatkoch vašej bohatej profesionálnej kariéry. V roku 1998 ste sa predstavili ako Romeo z rodu Montekovcov v balete Sergeja Prokofjeva Romeo a Júlia v réžii a choreografii Jiřího Blažeka. Ako si spomínate na túto inscenáciu košického baletu?

- Ešte predtým som tu hosťoval so SND a hosťoval som aj v Labuťom jazere, až potom prišiel Romeo. To už bola prvá veľká produkcia. Ja si na Košice stále spomínam veľmi pekne. Bolo to super obdobie so starou gardou tanečníkov, ktorých všetkých poznám a v Košiciach vždy bolo veľmi príjemné prostredie s milými ľuďmi a rodinnou atmosférou. Ja som sa tu vždy veľmi rád vracal a stále vraciam. Je to tu už iné, ale páči sa mi tu stále. A musím sa priznať, že pred tými dvadsiatimi piatimi rokmi som sa tu aj zamiloval. A teraz mám chalupu pri Domaši, takže na východ chodievam veľmi často a rád.

Ako hosťujúci sólista ste sa vrátili do košického baletu v postave Rudolfa Nurejeva. Je pravda, že práve možnosť stvárniť túto postavu oddialila váš odchod do baletného dôchodku?

- V júni som oficiálne skončil v balete Štátnej opery vo Viedni a nemal som nič naplánované na blízku budúcnosť. Ale bol som otvorený príležitostiam a nebol som naštartovaný na definitívny koniec. Vedel som, že ak príde niečo zaujímavé, tak sa rozhodnem, či do toho pôjdem alebo nie. Keď mi Ondro Šoth ponúkol túto príležitosť, tak som naozaj neváhal, keďže sa poznáme a dôverujem mu. Tešil som sa na to, lebo Nurejev (jeden z najvýznamnejších baletných tanečníkov 20. storočia, pôvodom bol Tatár zo Sovietskeho zväzu pozn. red.) je veľmi zaujímavá téma a zaujalo ma aj toto spracovanie.

Vraj ste o Nurejevovi mali informácie takpovediac z prvej ruky, od jeho garderobiéra z Covent Garden, s ktorým ste pracovali v Londýne. Pomohli vám pri jeho stvárnení? A vlastne čo také o ňom prezradil?

