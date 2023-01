Autá sa naháňali a robili myšičky. Po havárii zomrela mladá žena, vodič väzenie odmietol

Pneumatiky mal opotrebované a všade iné.

Posádka tohto auta čelný náraz prežila, no s vážnymi zraneniami. (Zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Frajerina, nezodpovednosť a hazardovanie so životmi nevinných ľudí.

Do týchto slov by sa dalo zhrnúť to podstatné, čo predchádzalo dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Košické Oľšany a Ďurďošík v okrese Košice-okolie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V máji 2021 sa tam pri naháňačke viacerých vozidiel dostalo jedno do šmyku a prešlo do protismeru.

Čelne sa zrazilo s iným vozidlom a bilancia kolízie bola tragická - okrem ťažkých zranení aj jedno úmrtie.

Vodič bol obvinený z prečinov usmrtenia a ublíženia na zdraví.

Trestný rozkaz s dvojročným väzením odmietol. Vo štvrtok sa preto posadil na lavicu obžalovaných Okresného súdu Košice–okolie.

Každá pneumatika bola iná

Nehoda sa stala približne o pol ôsmej večer. Podľa znenia obvinenia vtedy 21-ročný Samuel Andrišov z Pozdišoviec v okrese Michalovce šoféroval čierny Volkswagen Golf.

Vozidlo malo na každom z kolies pneumatiky rôznych rozmerov a značiek, ktoré boli nadmerne opotrebené.

V lesnom poraste v stúpaní do kopca pri prejazde ľavotočivej zákruty dostal golf na mokrej vozovke šmyk a prešiel do protismernej časti vozovky.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť