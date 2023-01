Pracovný čas hasičov už rieši rezort vnútra. Mikulec: Sťažujú sa hlavne v Košickom kraji

Odborári: V iných župách pracujú inak.

Hasiči z Košického kraja požadujú, aby sa im do pracovného času započítaval všetok čas na pracovisku. (Zdroj: HAZZ)

BRATISLAVA, KOŠICE. Ministerstvo vnútra SR sa zaoberá problémom pri 24-hodinových zmenách hasičov, úprava na 12-hodinové zmeny by si podľa dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) vyžiadala o tisíc nových prijatých hasičov viac.

Zároveň hovorí, že nespokojnosť prejavuje len malá časť členov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a drvivá väčšina chce ostať pri 24-hodinových zmenách.

„My sa tým veľmi aktívne zaoberáme. Dokonca sme minulý rok spustili pilotný projekt, keď sme vyskúšali 12-hodinovú zmenu, a keďže sa to skončilo ku koncu roka 2022, tak teraz sa vyhodnocujú všetky atribúty, či by to malo zmysel," skonštatoval.

Zároveň upozornil, že v prípade, ak by sa mala zaviesť viaczmenná prevádzka hasičov, vyžadovalo by si to asi o približne 1000 miest hasičov viac.

Znamenalo by to podľa ministra aj ďalšie nároky na rozpočet.

Desiatky žalôb. Mikulec: Malý počet

Na porušovanie smernice Európskej únie upravujúcej maximálnu prípustnú dĺžku týždenného pracovného času upozornil Odborový zväz zmenových hasičov.

V Košickom kraji nespokojní hasiči už dosiahli na súde prvé právoplatné rozsudky, ktoré im dali za pravdu a priznali náhradu nemajetkovej ujmy.

Ďalšie desiatky žalôb podľa odborárov už podali aj hasiči v ostatných krajoch a ich počet narastá.

Podľa Mikulca ide zatiaľ len o malý počet žalôb.

„Je to úzka skupina hasičov z Košického kraja, 99 percent hasičov chce ostať v 24-hodinových službách a týchto konkrétnych pár hasičov, ktorí podali žaloby, by to chceli možno nejako inak," povedal.

Čas na pracovisku ako pracovný čas

Nespokojní hasiči poukazujú na to, že do fondu pracovného času sa má rátať celkový čas na pracovisku vrátane pohotovosti.

V HaZZ je pritom 24-hodinová služba rozdelená na 16 hodín výkonu služby a osem hodín pohotovosti.

Hasiči upozorňujú, že po prepočte odpracovaných hodín dochádza k porušeniu európskeho práva na maximálne 48-hodinový pracovný týždeň.

„Chceme dosiahnuť, aby sa celkový čas na pracovisku zaratúval do pracovného času, nič iné. Ako rozdelí výkon služby zamestnávateľ, je v jeho kompetencii," uviedol predseda Odborového zväzu zmenových hasičov Kamil Ferko.

Iný kraj, iný mrav

Poukazuje pritom aj na to, že príslušníci HaZZ na operačnom stredisku na Prezídiu HaZZ v Bratislave vykonávajú 24-hodinovú službu, ktorá sa im započítava celá, a príslušníci na krajských operačných strediskách 12-hodinové služby bez určenej pohotovosti.

„Áno, hasičom vyhovuje 24-hodinová služba, ale nie 16-hodinová služba maskovaná 24 hodinami," skonštatoval.

K podaniu prvých žalôb došlo podľa neho už v rokoch 2013 až 2016 po viacnásobnom upozorňovaní ministerstva a Prezídia HaZZ.