Rekonštrukcia bývalého mlyna v Kostoľanoch nad Hornádom je v záverečnej fáze

Má nahradiť neexistujúci kultúrny dom.

KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM. Rekonštrukcia budovy bývalého vodného mlyna v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie je v záverečnej fáze.

Stavbu, ktorá má slúžiť ako kultúrno-spoločenské centrum, by chceli uviesť do užívania na jar. Závisieť to bude aj od financií. Potvrdil to starosta obce Anton Medvec (nezávislý).

S rekonštrukciou pustnúcej budovy začali v roku 2019.

"Prvá bola na rade strecha, ktorá bola prepadnutá. Po zastrešení sme sa presunuli do interiéru, kde pribudla nová elektroinštalácia, nové rozvody vrátane ústredného kúrenia, omietky, okná, dvere, podlahy, zábradlia a podobne," uviedol s tým, že budova dostala aj novú fasádu.

Tesne pred ukončením

V súčasnosti sú práce tesne pred ukončením. Potrebné je ešte dobudovať napríklad hlavné schodisko či vybaviť výdajňu stravy.

V ďalších etapách sa chcú zamerať na rozsiahly areál, v ktorom by mali pribudnúť parkovacie plochy či plochy na ďalšie kultúrne podujatia.

Vynovený niekdajší mlyn má kompenzovať chýbajúci kultúrny dom v obci, časť má slúžiť na výstavné priestory aj ako produkt cestovného ruchu. Organizovať tam chcú tiež rôzne zážitkové podujatia či prednášky. Vlani sa už v týchto priestoroch uskutočnil maliarsky plenér, ktorý obec organizovala druhýkrát.

Artefakty od ľudí

Cieľom obce je tiež priblížiť mlynárske remeslo.

"Zachovalo sa aj niečo málo zo strojného zariadenia. Stále zháňame artefakty, ktoré sa viažu k posledným mlynárom. Niečo sa nám už podarilo zohnať. Vyzývame ľudí, aby nám to sem priniesli. Ide o rôzne sitká na múku či valčeky na cesto. Budú tu umiestnené aj ručné kamenné žarnovy na mletie obilia," povedal starosta.

V exteriéri už postavili aj tradičnú pec na pečenie chleba.

Obec doterajšie práce financovala z vlastných aj úverových zdrojov, ďalších 30 000 eur získala v minulosti v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov a projekt sumou 45 000 eur podporil aj Košický samosprávny kraj v rámci programu Terra Incognita.