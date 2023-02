Policajt trikrát nabúral, unikal, odmietol fúkať. Vraj to len prehnal s tabletkami

Hrozí mu väzenie a strata zamestnania.

KOŠICE. Aby vodič odmietol policajtom dychovú skúšku na alkohol, to nie je žiadna zvláštnosť. Ale aby kolegom nechcel do prístroja fúkať policajt, to už je rarita.

A práve k takej situácii došlo v roku 2021 v Košiciach. Policajt z Obvodného oddelenia Policajného zboru Jarovnice v okrese Sabinov Martin K. (40) odmietol nielen dychovú skúšku, ale aj odber krvi v zdravotníckom zariadení.

Policajného referenta obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a Krajská prokuratúra Košice ho z rovnakého trestného činu vlani v septembri obžalovala.

Prípad má teraz na stole Okresný súd Košice II.

Policajta prenasledovali kolegovia

Podľa znenia obvinenia Martin v decembri 2021 šoféroval svoj Volkswagen Golf v Košiciach v smere od sídliska Nad jazerom na Prešov.

Zjavne si pri tom nedával pozor, lebo mal kolíziu s dvoma vozidlami, Škodou Fabia a Fordom Fiesta.

Nezastal a v jazde pokračoval napriek tomu, že ho neskôr prenasledovalo policajné vozidlo.

Na úteku sa dostal do kolízie s tretím autom – Škodou Octavia.

