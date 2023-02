Parkovné vraj Košice nekontrolujú a nepokutujú, tak vodiči neplatia. Je to pravda?

Slová poslancov sme porovnali s číslami.

Vodiči nahádzali vlani do mestských parkomatov v Košiciach takmer 225-tisíc eur. (Zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Po metropole východu sa už dlhšie šíria chýry, že vodiči v spoplatnených častiach mesta masovo neplatia parkovné, lebo to vraj Mestská polícia (MsP) Košice na rozdiel od minulosti veľmi ani nekontroluje.

Voči vedeniu mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý s podporou stredo-pravicových strán) odznievala aj kritika, že Košice majú od prevzatia parkovania do svojich rúk oveľa nižší príjem z parkovného, ako im platila za prenájom parkovacieho systému firma EEI.

Korzár teraz získal z magistrátu údaje za uplynulý rok a porovnal ich s číslami z minulosti.

Poslanci: Ľudia parkovné neplatia, nekontroluje sa

Nezávislý poslanec Michal Djordjevič napríklad vlani na júnovom mestskom zastupiteľstve tvrdil, že podľa skúseností väčšiny Staromešťanov sa za EEI v rokoch 2016 – 2019 parkovalo lepšie.

„Chodilo viac policajtov, mali špeciálne vozidlá, monitorovali,“ argumentoval.

Pokračoval, že podľa vyjadrenia jedného človeka, s ktorým sa stretol, ten tri roky parkoval v najužšom centre mesta na uliciach Alžbetina, Mäsiarska i Kováčska bez platenia, ale za celé tie tri roky nedostal pokutu ani raz.

V tom čase nezávislý Miroslav Špak zo súčasného poslaneckého klubu Starostovia a nezávislí kandidáti spomenul, že aj podľa primátorovi známych informácií platí v meste len 20 percent ľudí.

„Registrujem názory mnohých ľudí, že sa vôbec nekontroluje centrum, tzn. ani nemôžu byť príjmy, a to si kladiem otázku, či sa to robí preto, aby sme nenaháňali klientov (firme EEI, ktorá v tom čase ešte stále vyberala parkovné paralelne popri meste až do konca júla 2022 – pozn. red.), alebo sami sa dobrovoľne pripravujeme o výber z parkovného,“ pridal sa v súčasnosti už bývalý mestský poslanec Jozef Filipko (SMK).

„Mne za štyri roky nikto nedal pokutu za parkovanie súkromného vozidla. Je toto normálne? V čase, keď mala parkovanie výlučne EEI, som dostal dvakrát papuču, a teda dvakrát pokutu od MsP, z ktorej nemala EEI nič. Pokuta bola príjmom mesta Košice. Dnes, kolegovia, ľudia parkujú v platenej zóne zadarmo,“ prezradil vlani v júni na seba neplatenie parkovného aktuálne už bývalý starosta Pereša a pokračujúci mestský poslanec Jozef Karabin (nezávislý).

