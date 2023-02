Košice plytvajú potenciálom, chce to väčšiu lobby v ďalekej Bratislave (anketa)

Časy, kedy mesto ťahal priemysel, sú preč.

Mesto Košice sa za posledných viac ako desať rokov výrazne rozvíjalo. Postupne sa transformuje z mesta priemyslu, ktorý dlhé roky ťahal životnú úroveň, na Smart mesto.

V súčasnosti je tu etablovaných viacero dôležitých zamestnávateľov v IT sektore. Aj vďaka tomu sa krivka zamestnanosti zvýšila. S tým súvisí aj vyššia životná úroveň obyvateľstva a jeho kúpyschopnosť.

V roku 2013 sa Košice stali Európskym hlavným mestom kultúry, čo prinieslo do mesta významné investičné možnosti a vďaka čomu sa podarilo zrekonštruovať viaceré ikonické budovy.

Potom bola metropola východu mestom športu, mestom dobrovoľníctva, eurofondy pomohli aj pri rekonštrukcii električkových tratí a nákupe nových vozidiel pre mestskú hromadnú dopravu.

Vo výstavbe, dostavbe prípadne rekonštrukcii sú viaceré košické športoviská ako futbalový štadión, národné tréningové centrum a Angels aréna, ktorej sa vrátil historický vzhľad. Mesto žije športom, kultúrou, spoločenskými podujatiami, rozvíja sa, napreduje.

Košice sú modernou metropolou, avšak ako v každom inom meste, aj tu je stále čo zlepšovať. Pokrok závisí aj od správy verejných vecí, teda toho, kto mesto, prípadne mestské časti, riadi. Metropolu východu vedie druhé volebné obdobie nezávislý primátor Jaroslav Polaček.

Známych Košičanov sme sa pýtali: Čo očakávate od staronového vedenia mesta v druhom funkčnom období? Čo by ste mu vyčítali z uplynulého vedenia a za čo by ste ho pochválili?

V ankete nám odpovedali: Michal Cehlár, dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

Dominik Babušík, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Ondrej Šoth, riaditeľ Štátneho divadla Košice

Dušan Trnka, prezident FC Košice

Peter Gombita, farár

Erika Kandráčová, manželka hudobníka Ondreja Kandráča

Marcel Vrchota, starosta mestskej časti Košice-Západ

Dominik Béreš, riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach

Juraj Girman, viceprezident Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, predseda Správnej rady Košice IT Valley, predseda Správnej rady Karpatská nadácia

Veronika Rabada, speváčka a herečka

Michal Cehlár, dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach

- Vedenie mesta vnímam zásadne cez rozvoj mesta. Doposiaľ som ani vedenie, ani rozvoj nestretol. To hovorím o odborných útvaroch mesta a akademickej sfére.

Náš potenciál (kritické suroviny, energetika, logistika, smart cities, geoturizmus, geografické informačné systémy, odpady, envirozáťaž ...), ktorý je z hľadiska priorít Európskej únie zrejmý z výsledkov hlavne v zahraničí, nie je využitý.

Dominik Babušík, starosta mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

- Od staronového vedenia mesta Košice, ale aj od poslancov zastupiteľstva očakávam dialóg a spoluprácu bez „žabomyších vojen” a veľkého ega.

Bol by som rád, ak by sa otvorila otázka prerozdelenia kompetencií z mesta na mestské časti, čo by prispelo k uľahčeniu riešenia niektorých podnetov občanov priamo s mestskou časťou. Rovnako je nevyhnutné riešiť otázku zlučovania mestských častí, Košiciam by to prinieslo úsporu vo financiách na ďalší rozvoj.

