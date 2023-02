Ak psa, tak menšieho, lebo zje menej. Pri adopciách z útulku tlačí ľudí kríza

Nelákajú ani modrooké šteniatka.

Psy stojace na paletách a všade naokolo voda. Vytrvalý dážď z konca januára dal košickému útulku zabrať. Postarať sa o 220 psov je náročné aj v ideálnych poveternostných podmienkach, toto bol extrém.

Šéfka Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov ROMANA ŠERFELOVÁ, ktorá útulok prevádzkuje, vysvetľuje, že najhoršie je už za nimi. Teraz musia urobiť opatrenia, aby ich výkyvy počasia opäť nezaskočili.

Zlú ekonomickú situáciu a obracanie každého eura vidia aj tu. Menej ako 200 psov mali naposledy pred letom. Ľudia sa boja adopcie, lebo nevedia, či o pár mesiacov dokážu vôbec uživiť seba. Neadoptujú sa už ani roztomilé šteniatka, o ktoré bol vždy najväčší záujem.

"Nechcem príliš myslieť na budúcnosť," hovorí šéfka útulku, keď sa pýtame na stále drahšie energie, krmivá, veterinárnu starostlivosť a čoraz väčší počet psov.

V rozhovore sa tiež dočítate: ako to v útulku vyzerá po problémoch so zaplavenými výbehmi

aké opatrenia musia urobiť, aby sa situácia nezopakovala

ako zlá ekonomická situácia v rodinách ovplyvňuje adopcie

či funguje odchyt túlavých psov v Košiciach

ktoré miesta v meste sú v počte túlavých psov najhoršie

či si o nás Nemecko myslí to, čo mi o Rumunsku

Stretávame sa dva týždne po intenzívnych dažďoch, kedy v útulku zaplavilo výbehy a koterce. Čo sa stalo?

- Neraz pršalo, vznikali mláky, ale keď prestalo pršať, voda opäť vsiakla do pôdy a všetko bolo v poriadku. Ale v tomto prípade bolo tej vody priveľa. Dva dni nonstop pršalo a tretí deň to už nestihla pôda obsiahnuť. Potok, ktorý tečie pri pozemku, sa nám nevylieval, problém bol, že spodná voda bola už tak vysoko, že tá napršaná nemala kam odtekať.

Prvé nám začalo zaplavovať koterce, dali sme výzvu s prosbou o pomoc na sociálne siete. Milo sme boli prekvapení, že chlapi, ktorí keď dávame výzvy počas roka, na ne nie veľmi reagujú, teraz reagovali okamžite. Prišlo sedem chlapov a ďalší sa ešte hlásili. Búdy vyťahovali, štrk sypali. Ľudia nám prinášali podstielky, deky, uteráky, palety. Pomohlo aj mesto, keď prestalo pršať, poslali auto s ramenom, ktoré prehĺbilo koryto potoka. Akonáhle je v potoku menej vody, je všade menej vody, sme s ním v jednej rovine. Voda opadla, zostalo hlavne blato. Jeden výbeh je stále nepoužiteľný, musíme to tam vyriešiť.

Opakuje sa problém pri vytrvalejších dažďoch?

- Niečo takéto sme dlho nemali. Aj keď sú záplavy, zaleje dolnú časť pozemku, ale nedostala sa nám voda až do kotercov. Teraz tej vody bolo toľko, že nám vybíjala dosky v búdach. Možno pred trinástimi rokmi sa niečo také dialo.

Ako sa to dá dlhodobo vyriešiť?

- Riešenie stále hľadáme, zisťujeme informácie, ale ako najefektívnejšie sa zdá vyregulovať ten potok. To ale musí povodie Bodrogu a Hornádu, ktorým to patrí (Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice, Slovenský vodohospodársky podnik, pozn. red.). Vidíme v reálnom čase, že keď sa niečo s potokom urobí, okamžite voda klesá. My budeme musieť akútne urobiť násyp zo štrku, spevniť a navýšiť problematický výbeh o trištvrte metra. Je to obrovský priestor, budeme potrebovať tony štrku.

Aktuálne je situácia stabilizovaná?

- Áno, nateraz je to vyriešené, psíky sú presunuté. Najprv musíme vyriešiť vyvýšenie a až potom ten výbeh opäť sprístupníme.

Koľko máte teraz psíkov?

- Máme plno, približne 220 až 230 psíkov.

Menia sa ich počty v priebehu roku?

- Ešte pred letom sme ich mali okolo 180, ale od letných prázdnin ich počet už len stúpa. Boli dovolenky, počas leta stoja adopcie, ľudia sa sťahujú, nemôžu si psíka nechať. Očakávali sme, že to po lete ustane, ale nestalo sa tak. Psíky nám už len pribúdali a adopcie klesli. Ešte pred rokom sa mesačne adoptovalo aj tridsať psíkov, teraz je to maximálne pätnásť. Stáva sa nám aj to, že sa psíky z adopcie vracajú späť.

Prečo? Ľudia zistia, že sa o ne nedokážu postarať?

