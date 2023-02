Odborári košického dopravného podniku vyhlasujú ostrý štrajk

Zrealizujú ho tento mesiac.

KOŠICE. Odborári Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) vyhlasujú ostrý štrajk.

Za odborárov to potvrdila Andrea Vindišová s tým, že zrealizovať ho plánujú niektorý deň v tomto mesiaci.

O presnom termíne ešte budú informovať.

Účasť bude dobrovoľná

"Bude to štrajk neobmedzený, účasť na ňom bude dobrovoľná. Pokiaľ sa doň zapojí 100 percent vodičov, mestská hromadná doprava (MHD) v Košiciach vôbec nebude premávať. Štrajkovať nebudú len vodiči, ale všetci zamestnanci vrátane robotníckych pozícií a technicko-hospodárskych pracovníkov," spresnila.

Z ostrého štrajku by podľa jej slov upustili, ak by dovtedy dostali výhodnú ponuku od mesta Košice, ktorá by nezahŕňala obmedzenia v MHD.

"Situáciu spôsobil zriaďovateľ, ktorý nehodlá naplniť požiadavky DPMK v rozpočte mesta," tvrdí.

Už sú v štrajkovej pohotovosti

Zástupcovia zamestnancov v DPMK vyhlásili štrajkovú pohotovosť 10. januára.

Podporu im vyjadril aj Integrovaný odborový zväz (IOZ).

Ako informovala jeho predsedníčka Marta Brodzianska, štrajk bude vyhlásený ako apel na neriešenie kritickej situácie v DPMK či nedostatok financií na zabezpečenie úloh.

V neposlednom rade ide podľa jej slov aj o zachovanie pracovných miest, pracovné podmienky zamestnancov a ich spravodlivé finančné odmeňovanie.

Mesto Košice predtým v súvislosti s vyhlásením štrajkovej pohotovosti v DPMK a Bytovom podniku mesta Košice uviedlo, že ide najmä o vzájomnú dohodu odborárov a zamestnávateľov, teda nie mesta, ale mestských podnikov. Riešenie vzniknutej situácie očakávalo od ich manažmentu.

