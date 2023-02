Urýchli koniec kamenných predajní. Ľudom nepomôže. Zákaz predaja v nedeľu rozdeľuje

Už zarábame málo, hovoria predavači.

BRATISLAVA, KOŠICE. Nákup v potravinách, ale aj výber televízora či nábytku do domácnosti v kamennej predajni počas nedieľ môže byť čoskoro minulosťou.

Dôvodom je novela Zákonníka práce, ktorá až na malé výnimky stopne nedeľný predaj v maloobchodných prevádzkach.

O tom, či poslanci posunú návrh do druhého čítania, sa rozhodne vo štvrtok okolo 17.00 hodiny.

Ak novela nájde podporu väčšiny v parlamente aj na marcovej schôdzi, ostanú obchody v nedeľu zatvorené už od 1. mája.

Výnimkou by boli štyri nedele v roku – jedna pred začiatkom školského roka a tri pred Vianocami.

Čerpacie stanice či lekárne by mali dostať výnimku zo zákazu nedeľného predaja.

Ten sa nedotkne prevádzok, ktoré poskytujú služby. To znamená, že v nedeľu môžu zostať otvorené napríklad reštaurácie alebo kiná.

Košičan Liba: Treba myslieť na predavačky

Jedeným zo poslancov, ktorý je podpísaný pod novelou Zákonníka práce, je Košičan Peter Liba (OĽaNO).

Podľa jeho slov bol tento zámer plánovaný už skôr.

„Ďalej ho nepustilo veto nášho vtedajšieho koaličného partnera SaS. Stále však zastávame názor, že personál maloobchodných predajní si zaslúži oddýchnuť aspoň na konci týždňa a byť v tento deň so svojimi blízkymi,“ povedal Liba.

Pripomenul, že obchody zostali v nedeľu zatvorené už počas pandémie koronavírusu.

„Vtedy šlo o zriadenie sanitačného dňa. Personál obchodu mal preto čas pripraviť priestor predajne na ďalšie dni. Už vtedy sa ukázalo, že ľudia zatvorenie obchodov akceptovali a väčšina s ním súhlasila."

Poslanec je presvedčený, že nákupy možno stihnúť aj počas pracovného týždňa a soboty.

„Nemyslím si, že skočiť do potravín je tak časovo náročné, aby to nešlo za šesť dní. Chcel by som poprosiť všetkých, aby boli chápavými a mysleli aj na predavačky v obchodoch.“

Pripustil, že zákaz nedeľného predaja môže mať ekonomické následky, no tie by podľa neho nemali byť dramatické.

Rezort: Ľudia prídu o prácu

Dôvodová správa k návrhu hovorí o tom, že na rozpočet verejnej správy nebude mať vplyv.

S tým nesúhlasilo ministerstvo financií, ktoré očakáva, že zákaz bude mať negatívny dopad na verejné financie.

